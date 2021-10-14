Магнитная буря 14 октября 2021: последствия мощной трехдневной магнитной бури могут настигнуть в этот день метеопатов

14 октября на земле должна произойти передышка после сильной трехдневной магнитной бури, которая вызвала колебания магнитосферы земли силой в шесть баллов.
По предварительным прогнозам, сегодня колебания полностью сойдут на нет. Только с утра прошлая буря может оставить небольшой след в виде геомагнитного возмущения силой в два балла. В 13.00 спокойная обстановка окончательно установится.
В последнее время все чаще становится ясно, что магнитные бури оказывают негативное влияние на метеозависимых так же как и плохая погода. Порой влияние космоса бывает хуже затяжного ненастья. Поэтому многие люди очень боятся этого явления и постоянно следят за магнитными бурями, чтобы быть в курсе самых последних данных.
Геомагнитная буря может вызвать ряд симптомов: усталость, мигрень, боль в сердце, кровяное давление повышается. Начинает кружиться голова. Возможен тремор конечностей, нарушения сна. Общая активность снижается.
Такие симптомы обычно проходят, как только заканчивается магнитное возмущение. Но некоторые из них могут привести к осложнениям имеющихся заболеваний. Поэтому необходимо облегчать свое состояние или проводить профилактику.
Если вам стало резко плохо - немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Постарайтесь не нагружать себя в это время физическими нагрузками;
Не ешьте жирную и тяжелую пищу;
Пейте как можно больше воды;
Прогуляйтесь легким шагом на свежем воздухе перед сном.
Как чувствовали себя наши читатели в бурю
- Голова тяжёлая, состояние сонное, тревожное.
- Давит в затылочной части, горит лицо, тяжело дышать.
- Чувствую сильное давление на голову. Делать ничего в таком состоянии не могу.
- Тяжело дышать, все внутри напряжено, тревожно от этого становится.