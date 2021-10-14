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Магнитная буря 14 октября 2021: последствия мощной трехдневной магнитной бури могут настигнуть в этот день метеопатов

10:45:2310/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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В последнее время все чаще становится ясно, что магнитные бури оказывают негативное влияние на метеозависимых так же как и плохая погода

14 октября на земле должна произойти передышка после сильной трехдневной магнитной бури, которая вызвала колебания магнитосферы земли силой в шесть баллов.

По предварительным прогнозам, сегодня колебания полностью сойдут на нет. Только с утра прошлая буря может оставить небольшой след в виде геомагнитного возмущения силой в два балла. В 13.00 спокойная обстановка окончательно установится.

В последнее время все чаще становится ясно, что магнитные бури оказывают негативное влияние на метеозависимых так же как и плохая погода. Порой влияние космоса бывает хуже затяжного ненастья. Поэтому многие люди очень боятся этого явления и постоянно следят за магнитными бурями, чтобы быть в курсе самых последних данных.

Геомагнитная буря может вызвать ряд симптомов: усталость, мигрень, боль в сердце, кровяное давление повышается. Начинает кружиться голова. Возможен тремор конечностей, нарушения сна. Общая активность снижается.

Такие симптомы обычно проходят, как только заканчивается магнитное возмущение. Но некоторые из них могут привести к осложнениям имеющихся заболеваний. Поэтому необходимо облегчать свое состояние или проводить профилактику.

Если вам стало резко плохо - немедленно обратитесь за медицинской помощью;

Постарайтесь не нагружать себя в это время физическими нагрузками;

Не ешьте жирную и тяжелую пищу;

Пейте как можно больше воды;

Прогуляйтесь легким шагом на свежем воздухе перед сном.

Как чувствовали себя наши читатели в бурю

- Голова тяжёлая, состояние сонное, тревожное.

- Давит в затылочной части, горит лицо, тяжело дышать.

- Чувствую сильное давление на голову. Делать ничего в таком состоянии не могу.

- Тяжело дышать, все внутри напряжено, тревожно от этого становится.

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магнитные буриметеозависимостьметеопатыкосмическая погода
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Как пережили прошлую магнитную бурю?

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