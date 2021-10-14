Семь духовных законов успеха, которые знают только самые успешные люди

Что есть успех? Путь к успеху нелегок, но есть правила для достижения успеха.
Если вы будете следовать этим правилам и последовательно применять их в своей жизни, вы можете добиться успеха, пишет yourtango.com.
Каковы семь духовных законов успеха?Семь духовных законов успеха - это хорошо известный подход к духовной свободе и достижению ваших целей.
Книга «Семь духовных законов», созданная американским писателем индийского происхождения Дипаком Чопрой, более подробно рассматривает значение истинного успеха.
На протяжении многих лет нам говорили, что для достижения успеха требуются упорный труд и преданность делу.
Возможно, этот образ мышления напугал вас.
Если это так, то вы не одиноки. Можно легко беспокоиться о том, что пойдет не так, если вы хоть на секунду сойдете с пути.
Что будет, если я проиграю? Будет ли выброшено все, ради чего я работал?
Как я могу добиться успеха, если у меня даже нет мотивации чистить зубы по ночам?
Что ж, приготовьтесь избавиться от всех «а что, если» с помощью идей Чопры.
Его Семь духовных законов успеха поощряют новый образ мышления о том, как достичь триумфа.
Семь духовных законов успеха, впервые сформулированные Дипаком Чопрой, указывают на путь истинного самореализации.
Эти законы включают важность умственного осознания, освобождения от контроля и отделения отношения от определенного результата.
Следуя этим законам, вы обретете силы для достижения настоящего успеха в своей жизни.
Подробно обсуждаются Семь Законов с примерами того, как их претворять в жизнь.
Например, Закон чистой потенциальности вращается вокруг практики медитации.
Есть много способов, которыми Семь Законов могут повлиять на вашу жизнь сегодня. Если вы ищете успеха, эта статья для вас.
По большому счету, семь духовных законов стремятся сделать путь к успеху более достижимым.
Общество установило такие высокие стандарты того, как должно быть выполнено, и Чопра напоминает нам, что мы чрезмерно усложняем процесс.
Независимо от вашей веры в духовный мир, эти законы имеют большое значение, поскольку они призывают к упрощенной и сбалансированной жизни.
Как бы вы ни решили использовать их в своем подходе к ситуациям, они сохранят ваше смирение.
Нет причин бояться будущего или своих шансов на успех с Семью духовными законами.
Пришло время открыть свой разум возможности, которая ждет вас.
Вот семь духовных законов успеха и значения каждого из них:
1. Закон чистой потенциальностиПонимая, что мы можем центрировать себя , будучи сознательными и осознающими, наступает уровень бедствия.
Иногда у нас есть желание контролировать ситуации, которые нельзя изменить, поэтому важно сосредоточиться на том, чтобы позволить вещам просто быть.
Центр Чопры объясняет, что «когда мы понимаем, что наше истинное Я является одним из чистых потенциальных возможностей, мы соглашаемся с силой, которая проявляет все в природе».
Если мы не будем бороться с тем, что должно произойти, можно добиться подлинного успеха.
Обычный способ сосредоточиться на настоящем моменте - медитировать. Чопра предлагает безмолвную медитацию два раза в день по 30 минут.
Тем не менее делайте то, что вам удобно. Даже 5 минут контролируемого дыхания помогут вам сосредоточиться.
Также полезно найти время, чтобы побыть наедине с природой. Сходите на прогулку и послушайте щебетание птиц, полюбуйтесь закатом или почувствуйте аромат цветов.
Последний способ жить в соответствии с Законом чистой потенциальности - это не осуждать все вещи.
Начинайте каждый день со слов: «Сегодня я не буду судить о том, что происходит».
2. Закон даренияСлишком часто мы заботимся о своей жизни, что забываем о важности быть милостивыми и добрыми по отношению к тем, с кем встречаемся.
О том, чтобы дарить простые радости жизни - комплименты, цветы, объятия, можно много сказать.
Также важно получать такие же подарки. Мы должны признать, что достойны хороших поступков.
Центр Чопры подчеркивает необходимость этого динамического обмена, потому что «отдавать и получать - это разные аспекты потока энергии во вселенной».
День за днем мы должны приносить утешение и счастье другим.
Это может означать доброе утреннее сообщение для вашей второй половинки или приготовление ужина для мамы.
Точно так же мы должны открыть свои сердца для получения заботы, привязанности, признательности и любви.
Примите все, что нам предлагают каждый день - солнечный свет, крышу над головой и движущиеся тела.
3. Закон кармыКак многие знают, карма - это вера в то, что то , что происходит вокруг, возвращается.
Если вы вложите в мир добро, добро придет к вам. То же самое и с плохим выбором.
Этот закон основан на борьбе за положительную энергию.
Центр Чопры заявляет, что «каждое действие порождает силу энергии, которая возвращается к нам в том же виде».
Мы должны осознавать последствия, которые ждут нашего выбора.
Унизительно осознавать, что каждое принимаемое нами решение влияет на наше будущее.
Используйте эти знания как способ улучшить свой повседневный выбор.
Сосредоточьтесь на уровне комфорта или дискомфорта, который вам дают определенные решения.
Ваше сердце будет вашим путеводным светом.
4. Закон наименьшего усилия.Совпадая с аналогичными идеями Закона чистой потенциальности, Закон наименьшего усилия просит вас сдаться в борьбе за контроль.
Пора поднять руки и принять любую ситуацию такой, какая она есть.
Это не значит, что вы должны быть довольны тем, как обстоят дела, это просто означает, что вы признаете, что они не могут быть такими, какими вы хотите.
Этот закон побуждает нас жить беззаботно и перестать использовать энергию для изменения неизменного.
Другая часть закона наименьшего усилия - взять на себя ответственность за свою ситуацию и события, которые вы считаете проблемными.
В конце концов, мы сами решаем оспаривать определенные ситуации.
Практикуйте этот закон, оставаясь твердо убежденным в том, что отказ от контроля принесет истинное счастье.
Нет необходимости защищать свою точку зрения, потому что ситуации будут разворачиваться так, как должны.
5. Закон намерения и желанияЗапоминание своих сокровенных желаний в трудные времена поможет вам их преодолеть.
Нас могут мотивировать наши цели и амбиции, напоминая нам о нашем видении будущего.
Нам нужно доверять более широкому плану, чтобы не расстраиваться, когда дела идут не так, как мы.
Настоящий момент не похож ни на один другой, и нет причин его игнорировать.
Можно позволить нашим намерениям и желаниям направлять нас, будучи благодарным за то, что стоит на нашем пути прямо сейчас.
Следуйте этому закону, составив список своих целей и часто просматривая их.
Вы также можете создать доску визуализации.
Тем не менее, вы считаете, что лучше сохранять мотивацию к своим целям, и делайте это.
Это важный шаг в достижении желаемого успеха.
6. Закон непривязанностиОтстраненный подход к ситуациям дает свободу нам и другим.
Если мы оторваны от результата определенного события, не будет разочарования и разочарования.
Этот закон не хочет, чтобы мы навязывали решения, создавая новые проблемы, а скорее, чтобы все оставалось как есть.
Только тогда мы сможем полностью насладиться радостями жизни.
«В нашей готовности шагнуть в неизвестное, в поле всех возможностей, мы отдаемся творческому уму, который руководит танцем вселенной», - говорит Центр Чопры.
Может быть трудно участвовать в отстраненном участии, но практика ведет к совершенству.
Попробуйте начинать каждый день с призыва к непривязанности. Скажите вслух: «Благодаря мудрости неопределенности я обрету безопасность».
7. Закон ДхармыДхарма связана с нашей целью в жизни.
Для чего, по вашему мнению, вы были рождены? Какие у вас особые дары и таланты?
Закон Дхармы хочет, чтобы вы использовали свою цель как способ служить другим.
Возможно, ваше желание быть певцом повлияет на других благодаря интересным текстам.
Центр Чопры описывает:
«Когда мы соединяем этот уникальный талант со служением другим, мы испытываем экстаз и ликование нашего собственного духа, что является конечной целью».
Начните с составления списка ваших уникальных талантов и вещей, которые приносят вам радость.
Узнайте, как вы можете использовать эти дары, чтобы вдохновлять других.
Такое сочетание самовыражения и служения человечеству приведет к огромному успеху.