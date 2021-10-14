Мальчик в юбке сексуально домогался девочек в туалете в школе в США

«Это не Китай, это Соединенные Штаты Америки, и нас не заставят замолчать», - сказала одна разгневанная мать.
ЭШБЕРН, Вирджиния - Более 60 обеспокоенных родителей, учеников и жителей выступили на заседании школьного совета округа Лоудоун во вторник вечером, при этом многие потребовали отставки суперинтенданта округа Лоудун Скотта Зиглера в связи с утверждениями о том, что школьный округ скрыл двух предполагаемых сексуальные посягательства.
Родители присутствовали на собрании школьного совета с плакатами, призывающими Зиглера уйти в отставку, пишет foxnews.com.
«Это не Китай, это Соединенные Штаты Америки, и нас не заставят замолчать», - сказала одна разгневанная мать. «Немедленно удалите суперинтенданта, а затем подайте в отставку за халатность и двуличие. Положите конец этому кошмару!»
Родители указали на два предполагаемых сексуальных посягательства, первое из которых, по утверждению отца жертвы, произошло 28 мая 2021 года, рассказывая Daily Wire, что его дочь в девятом классе подверглась нападению в ванной со стороны мальчика в юбке.
Элизабет Ланкастер, адвокат отца предполагаемой жертвы, заявила, что мальчику было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в насильственном содомии, одному пункту обвинения в анальном содомии и одному пункту обвинения в насильственном фелляции.
«Мы можем подтвердить дело 28 мая 2021 года, в котором проводились тщательные двухмесячные- долгое расследование, которое проводилось с целью установления фактов дела до ареста, - сообщили Fox News в офисе шерифа. - Это дело все еще находится на стадии судебного разбирательства. Офис шерифа округа Лаудоун не может предоставить никаких документов, относящихся к рассматриваемому делу ". Офис шерифа подтвердил, что дело касалось сексуального насилия.
На заседании правления 22 июня Зиглер заявил, что «студент или человек-хищник-трансгендер просто не существует» и что, насколько ему известно, «у нас нет никаких записей о нападениях, происходящих в наших туалетах».
11 августа школьный совет проголосовал за одобрение противоречивой политики в отношении транссексуалов: 8040, который требует от учителей называть учеников предпочтительными местоимениями и требует ремонта ванной комнаты, чтобы сделать их более уединенными.
6 октября в другой школе 15-летнему мальчику было предъявлено обвинение в сексуальных побоях и похищении однокурсника, сообщили в офисе шерифа.
Мальчик якобы затолкал женщину-жертву в ее пустой класс, где держал ее против ее воли и ненадлежащим образом прикасался к ней. Сообщения связывают эти два нападения, хотя полиция не подтвердила Fox News, что в них замешан один и тот же студент-мужчина.
«Об этих инцидентах было немедленно сообщено в офис шерифа округа Лоудоун, и LCPS полностью сотрудничала с расследованием», - сказал Fox News представитель Зиглера. «Любая информация, относящаяся к информации об учащихся, является конфиденциальной в соответствии с законами штата и федеральными законами о конфиденциальности учащихся». Представитель отказалась комментировать утверждения родителей о том, что Зиглер участвовал в преступлениях, связанных с увольнением. Офис суперинтенданта не ответил на требования об отставке Зиглера.
"Политика 8040 была поспешно вынесена на голосование без учета безопасности всех студентов, просто для того, чтобы удовлетворить либеральную повестку дня - политика, о которой вы хорошо знали, позволит нашим детям подвергнуться жестокому обращению в наших школах », - сказала разгневанная мать на собрании школьного совета во вторник.« По крайней мере две молодые женщины недавно стали жертвами сексуального насилия в наши средние школы, одна из них в туалете.
Ваши моральные компасы сломаны!
Зиглер и наш школьный совет - каждый из вас - причастны к этим преступлениям против наших детей, потому что вы ничего не сделали с этим, ничего», - сказала женщина.
«Что может быть хуже, чем изнасилование ребенка в школе? Прикрытие со стороны тех, кому доверена безопасность и благополучие детей», - сказала другая мать. "Сегодня, Скотт Зиглер должен уйти в отставку за бессовестный поступок, позволивший предполагаемому насильнику вернуться в школу, чтобы снова изнасиловать его, и за это сокрытие».
«Мы предупреждали вас о политике, которую вы проводите и которая может представлять опасность для наших студентов, и мы видели, как это произошло», - сказал отец.
«Когда будет достаточно? Когда вы собираетесь изменить политику, чтобы наши дети были в безопасности?»
Кэти Янг, 14-летняя ученица из школьного округа, заявила, что «8040 и многие предлагаемые стратегии не направлены на то, чтобы сделать людей более комфортными или принять других, а вместо этого изменить образ мышления моих сверстников и меня,
так что мы станем следующим поколением воинов социальной справедливости».
«Мне 14 лет, и тот факт, что я должен быть здесь, защищая свои права, чтобы ваша радикальная повестка дня не запихивалась мне в глотку в школе, не только беспокоит, но и расстраивает», - добавил Янг.
«Мои коллеги и я не инструменты для продвижения вашей политической повестки дня».
«Эти члены школьного совета знали о первом инциденте на собрании 22 июня. Я сожалею, но все они знали об этом случае, когда были здесь на собрании 22 июня. А теперь еще один ребенок пострадал от того же хищника? И поэтому мы призываем их к ответственности ", - сказала Патти Мендерс, мать и президент Республиканского женского клуба округа Лаудон,
сказал Fox News в интервью перед встречей.
Каждый оратор входил в комнату один, имел одну минуту на выступление, а затем охрана проводила их. Большая комната была почти полностью пустой, за исключением школьного совета впереди, нескольких разрозненных представителей СМИ слева и персонала справа.
Ораторы обращались к практически пустой комнате в зоне со стульями, расставленными далеко друг от друга. Одна мать предположила, что школьный совет нарушил закон, проводя «общественное собрание» в основном наедине.
Ни председатель школьного совета, Бренда Шеридан, ни член Бет Бартс, которых многие родители отмечали в комментариях, не ответили на запросы Fox News о комментариях относительно требований об их отставке.