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15 октября – церковный памятный праздник священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста

3:30:3710/14/2021,София Мальцева
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За свои добрые поступки, в скором времени, Киприан получил епископский сан, обратив в своем служении многих язычников ко Христу.

Церковь Марии Магдалины/ Фото: Pixabay.com

15 октября отмечается церковный праздник в честь памяти Киприана, мученицы Иустины и Феоктиста.

Киприан был известным колдуном, который жил в Антиохии Писидийской во время правления Деция. Происходя от язычников родителей, в самом детстве он был посвящен ими на служение языческому богу Аполлону. В возрасте семи лет его передали магам для изучения магии и демонической мудрости. В возрасте десяти лет родители отправили его, в качестве подготовки к карьере колдуна, на гору Олимп, которую язычники называли обиталищем боги. Здесь было множество идолов, в которых обитали демоны. Набравшись магических знаний, Киприан стал великим колдуном, и даже главный демон помогал ему творить зло против людей.

Мученица Иустина

Святая дева Иустина жила в Антиохии. Когда она помогла своим родителям отвернуться от языческого заблуждения и привела их к истинной вере во Христа, то посвятила себя Господу и проводила свое время в посте и молитве.

Однажды влюбленный в нее юноша Агалидес, предложил ей выйти за него замуж. Святая отказалась, поскольку хотела посвятить свою жизнь Богу. Агалидес обратился за помощью к Киприану, чтобы он навел на нее заклинание, которое бы заставило ее выйти замуж. Но у Киприана ничего не получилось, потому что святая была под покровительством Господа и сумела отвратить от себя все козни. Тогда Киприан послал бесов на Иустину, но она развеяла их силой Крестного Знамения и молитвой к Господу. После нескольких попыток, заставить мученицу страдать, Киприан не выдержал своего поражения, и, осознав силу Божию, с раскаянием пришел к местному епископу Анфиму, у которого принял святое крещение. После этого он бросил все свои колдовские книги в огонь. И сам стал проповедовать христианство.

За свои добрые поступки, в скором времени, Киприан получил епископский сан, обратив в своем служении многих язычников ко Христу. Святую деву Иустину он посвятил в диаконисы, поручив ей девичий монастырь, в котором она стала игуменьею над монахинями.

Но святые подверглись гонениям на христиан, при императоре Диоклетиане. Узнав все, что с ними произошло, этот правитель приговорил их к пыткам и обезглавливанию мечом.

На казни присутствовал Феоктист, и он увидел, что их несправедливо казнили. Он очень скорбел о святых и, поверив в Господа, обнял святого Киприана, лобызая его, назвал себя христианином. Вместе с Киприаном его тут же осудили на усечение.

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православиеисторияпраздникидень Киприанамученицы Иустины и Феоктиста
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