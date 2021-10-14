Категорические запреты на день памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста 15 октября: чем они послужили вере и три очень важных дела для верующих

Отмечаемый 15 октября день памяти святых Киприана, Иустины и Феоктиста, вспоминает память святых, которые пожертвовали жизнью за веру во Христа.
Киприан жил в Антиохии и был могущественным колдуном. Он умел управлять погодой, наводить порчу, и даже вызывать мертвецов. В то же время месте жила христианка Иустина. Она крестилась и решила провести свою жизнь постясь и молясь Господу.
Однажды в нее сильно влюбился один юноша и захотел, чтобы Иустина вышла за него замуж. Но девушка отказала ему, и тогда обозленный юноша обратился за помощью к колдуну Киприану, чтобы он наслал на нее сильный приворот.
Все старания Киприана не увенчались успехом. Он не смог что-либо сделать, поскольку святая Иустина с молитвой и постом обрела защиту Господа. Киприан очень удивился когда, понял, что впервые его магия не действует. Киприан понял, насколько беспомощен дьявол пред Богом и с глубоким раскаянием пошел в Церковь. Он сжег все свои колдовские книги. За свою службу, святой Киприан принял сан епископа. А святая Иустина стала игуменьей в женском монастыре.
В период гонений на верующих христиан, когда правил император Диоклетиан, Святого Киприана и игуменью Иустину схватили и привезли в Никомидию, где их подвергли пыткам, а после этого казнили обезглавив. Воин Феоктист, видя несправедливое мучение святых, объявил себя христианином. За это его казнили вместе с ними в 304 году.
15 октября начинается сильный листопад. Поэтому крестьяне начинали с 15 октября по 20 ноября сеять на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель. Это значит, что сегодня не только можно, но и нужно работать.
В народе на праздник, девушки занимались рукоделием, но не делали это весело, а пели заунывные песни, выражая так свое сожаление об участи святых.
Раньше верили, что этот день подходит, чтобы избавиться от нечисти и разных наваждений. На Руси верили, если человек на Киприана и Иустину станет вести себя осторожно, то, в соответствии с приметами, на него не нападут злые силы.