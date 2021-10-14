Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 октября 2021 в России и мире

12:20:4410/14/2021
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 14 октября 2021 года.

14 октября - День плетения облаков / Фото: Pixabay.com

• Покров Пресвятой Богородицы
• День рождения Винни-Пуха
• День чак-чака
• День накопления жизненных сил
• Всемирный день зрения (World Sight Day)
• День плетения облаков
• Праздник Псково-Покровской иконы Божией Матери
• Праздник иконы Божией Матери Люблинская
• Праздник иконы Божией Матери Гербовецкая
• Праздник иконы Божией Матери Мятинская
• Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)
• Всемирный день стандартов (World Standards Day)
• День работников заповедного дела
• День памяти преподобного Романа Сладкопевца
• День памяти апостола от 70-ти Анания
• День матери - Беларусь
• День украинского казачества - Украина
• День десерта (National Dessert Day) - США
• День Кишинёва (Chisinau Day) - Молдова
• День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) - США
• День юности - Конго
• день строчных букв (national lowercase day) - США
• День освобождения (Liberation Day) - Йемен
• День национального образования, День учителя (Dzien Edukacji Narodowej) - Польша
• Праздник двойной девятки «Чунъян» (Chung Yeung Festival) - Китай
• День омбудсмена (Ombuds Day) - США
• Праздник Мцхетоба-Светицховлоба - Грузия
• День Ньерере (Nyerere Day) - Танзания
• Royal Launceston Show - Австралия
• День демократии (Democracy Day) - Таиланд
• День защитника - Украина
• День шоколадной букашки (National Chocolate-Covered Insect Day) - США
• День бережливых, ответственных, неприхотливых, зрелых личностей (National FRUMP Day) - США
• Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана
• Покров день (Зазимник)

Важные события

• 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
• 14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге
• 14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ)
• 14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет
• 14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

C праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 октября 2021 в России и мире
12:20:44 10/14/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 октября 2021 в России и мире
Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
11:45:40 10/13/2021
Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
БердскПогода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
11:30:40 10/13/2021
Погода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:23 10/13/2021
Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
11:00:10 10/13/2021
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
10:30:47 10/13/2021
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
10:00:24 10/13/2021
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса
9:30:23 10/13/2021
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса
Что нужно знать о гене рака груди PALB2: необходимо пройти тестирование всем, у кого в семейном анамнезе был вид этого рака
8:00:38 10/13/2021
Что нужно знать о гене рака груди PALB2: необходимо пройти тестирование всем, у кого в семейном анамнезе был вид этого рака
Цельное или нежирное молоко лучше для детей? Как оно влияет на здоровье детей?
7:00:06 10/13/2021
Цельное или нежирное молоко лучше для детей? Как оно влияет на здоровье детей?