Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 октября 2021 в России и мире

• Покров Пресвятой Богородицы
• День рождения Винни-Пуха
• День чак-чака
• День накопления жизненных сил
• Всемирный день зрения (World Sight Day)
• День плетения облаков
• Праздник Псково-Покровской иконы Божией Матери
• Праздник иконы Божией Матери Люблинская
• Праздник иконы Божией Матери Гербовецкая
• Праздник иконы Божией Матери Мятинская
• Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)
• Всемирный день стандартов (World Standards Day)
• День работников заповедного дела
• День памяти преподобного Романа Сладкопевца
• День памяти апостола от 70-ти Анания
• День матери - Беларусь
• День украинского казачества - Украина
• День десерта (National Dessert Day) - США
• День Кишинёва (Chisinau Day) - Молдова
• День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) - США
• День юности - Конго
• день строчных букв (national lowercase day) - США
• День освобождения (Liberation Day) - Йемен
• День национального образования, День учителя (Dzien Edukacji Narodowej) - Польша
• Праздник двойной девятки «Чунъян» (Chung Yeung Festival) - Китай
• День омбудсмена (Ombuds Day) - США
• Праздник Мцхетоба-Светицховлоба - Грузия
• День Ньерере (Nyerere Day) - Танзания
• Royal Launceston Show - Австралия
• День демократии (Democracy Day) - Таиланд
• День защитника - Украина
• День шоколадной букашки (National Chocolate-Covered Insect Day) - США
• День бережливых, ответственных, неприхотливых, зрелых личностей (National FRUMP Day) - США
• Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана
• Покров день (Зазимник)
Важные события
• 14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона
• 14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге
• 14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ)
• 14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет
• 14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru