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В Турции 24-летняя жительница признана самой высокой женщиной в мире

2:31:2710/14/2021
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Ранее она занимала титул самого высокого подростка.

Девушка не жалуется на свою жизнь, а строить грандиозные планы и занимается благотворительностью. Фото: instagram rumeysagelgi


13 октября представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили мировой рекорд на звание самой высокой женщины. Такой титул получила 24-летняя девушка из Турции по имени Румеиса Гелги. Ее рост составляет 215,16 сантиметра.

Отметим, что ранее девушка уже была удостоена звания самого высокого подростка в мире. Второй подобный рекорд зафиксировали в 2014 году представителями Книги рекордов Гиннесса.



Как стало известно, такой рост девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера, при котором характерен быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов.

Румеиса утверждает, что ее синдром не мешает жить полной жизнью. Девушка уверена в себе. Также она помогает другим людям с редкими заболеваниями. Девушка ведет блог в инстаграме, состоит в благотворительной организации и выступает в качестве активиста и спикера на различных форумах и мероприятиях.
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рострекордсиндром
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