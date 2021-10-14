В Турции 24-летняя жительница признана самой высокой женщиной в мире

13 октября представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили мировой рекорд на звание самой высокой женщины. Такой титул получила 24-летняя девушка из Турции по имени Румеиса Гелги. Ее рост составляет 215,16 сантиметра.
Отметим, что ранее девушка уже была удостоена звания самого высокого подростка в мире. Второй подобный рекорд зафиксировали в 2014 году представителями Книги рекордов Гиннесса.
Как стало известно, такой рост девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера, при котором характерен быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов.
Румеиса утверждает, что ее синдром не мешает жить полной жизнью. Девушка уверена в себе. Также она помогает другим людям с редкими заболеваниями. Девушка ведет блог в инстаграме, состоит в благотворительной организации и выступает в качестве активиста и спикера на различных форумах и мероприятиях.