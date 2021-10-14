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14.10
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Жена лежит с температурой 39 вторые сутки. Вызвали врача. Позвонили, что врач сегодня не придет

2:29:2810/14/2021
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Будет плохо, вызывайте скорую. Живем в микрорайоне. Что опять за безобразие?

Женщина болеет, но врачей к ней не приехал. Фото: pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Дмитрий:

Жена лежит с температурой 39 вторые сутки. Вызвали врача. Позвонили, что врач сегодня не придет. Будет плохо, вызывайте скорую. Живем в микрорайоне. Что опять за безобразие?

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болезньврачтемпература
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