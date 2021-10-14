В рубрику "Сообщи свои новости" написал Дмитрий:
Жена лежит с температурой 39 вторые сутки. Вызвали врача. Позвонили, что врач сегодня не придет. Будет плохо, вызывайте скорую. Живем в микрорайоне. Что опять за безобразие?
Будет плохо, вызывайте скорую. Живем в микрорайоне. Что опять за безобразие?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Дмитрий:
Жена лежит с температурой 39 вторые сутки. Вызвали врача. Позвонили, что врач сегодня не придет. Будет плохо, вызывайте скорую. Живем в микрорайоне. Что опять за безобразие?
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