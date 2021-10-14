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Какие органы поражает коронавирус: побочные эффекты на организм после перенесенного ковида

3:42:4310/14/2021,Мария Родченкова
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COVID-19 - это респираторное заболевание, которое в долгосрочной перспективе делает ваши легкие более уязвимыми.

У многих пациентов с COVID или людей, которые уже вылечились от инфекции, отмечается повышенный уровень ферментов печени и нарушение ее функции. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Несмотря на то, что заражение коронавирусной инфекцией чаще всего ассоциируется с легкими, вирус опасен для всего организма. Какие органы поражаются и какие могут быть последствия - в нашем материале.

Хотя симптомы нового коронавируса могут варьироваться от легких до тяжелых, как только он начинает серьезно влиять на наше здоровье, в долгосрочной перспективе он может нанести серьезный ущерб многим органам нашего тела.

COVID-19 - это респираторное заболевание, которое в долгосрочной перспективе делает ваши легкие более уязвимыми. Пациенты с коронавирусом или люди, которые выздоровели от инфекции, часто жалуются на усталость, боль в груди и одышку, которые являются признаками COVID-19. SARS-CoV-2 может вызвать воспалительные изменения в легких и повредить их.

У многих пациентов с COVID или людей, которые уже вылечились от инфекции, отмечается повышенный уровень ферментов печени и нарушение ее функции. Врачи и медицинские эксперты утверждают, что у многих пациентов функции печени не приходят в норму даже после полного выздоровления, что, по их мнению, может быть связано с выбросом цитокинов в организме, вызванным приемом тяжелых противовирусных лекарств, назначенных во время лечения.

Хотя аномальная частота сердечных сокращений, учащенное сердцебиение, боль в груди и хроническая усталость могут быть симптомами коронавируса, врачи и наблюдали стойкое воздействие COVID на здоровье сердца людей. Кроме того, образование тромбов, вероятность развития сердечного приступа также входят в число основных рисков для здоровья человека, вызванных COVID-19.

Среди других медицинских осложнений - низкая функция почек. Начинаются они от низкого диуреза и нечастого мочеиспускания до развития почечной дисфункции после коронавируса. От проблем с почками не застрахованы даже молодые люди, а для тех, кто страдает диабетом или высоким кровяным давлением, риск развития проблем с почками намного выше.

В результате COVID-19 пациенты могут столкнуться с инсультом, судорогами. Переболевшие инфекцией также жаловались на спутанность сознания, головные боли, головокружение и помутнение зрения во время и после выздоровления. Исследования утверждают, что болезнь Альцгеймера и Паркинсона может быть одним из долгосрочных последствий COVID-19.

Такой симптом, как помутнение зрения отметила и хирург-офтальмолог высшей категории, микрохирург, к.м.н., профессор РАЕ, заведующая отделением офтальмологии в «СМ-Клиника» Марианна Комарова: Такой симптом, как помутнение зрения отметила и хирург-офтальмолог высшей категории, микрохирург, к.м.н., профессор РАЕ, заведующая отделением офтальмологии в «СМ-Клиника» Марианна Комарова:
- достоверно одно: любой риск инфекционного заболевания в послеоперационном периоде представляет серьезную опасность для зрения. И врачи всегда стараются его минимизировать. Поэтому мы предпочитаем оперировать глаза через один-два месяца после второй прививки, когда иммунная защита от ковида максимальная, - цитирует ее слова Стопкоронавирус.рф.

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