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14.10
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28 октября отмечается День бабушек и дедушек в России: традиции красивого праздника и что подарить

3:57:1810/14/2021,Мария Родченкова
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День бабушек и дедушек - это праздник, отмечаемый в разных странах.

Дедушки и бабушки будут очень рады визиту и поздравлениям родственников. Фото: Pixabay

В конце октября нас ожидает необычный, но от этого не менее радостный День всех бабушек и дедушек. О традициях, истории этого дня, а также что подарить родным людям - в нашем материале. 

День бабушек и дедушек - это праздник, отмечаемый в разных странах. Он отмечается, чтобы укрепить связь поколений, бабушек, дедушек, сыновей, дочерей, внуков. Он проводится в разные дни течение года. Существует история, согласно которой в 1969 году 9-летний мальчик написал письмо президенту Никсону с просьбой ввести подобный праздник и получил ответ, что на это нужно разрешение Конгресса. В итоге только в 1973 году сенатор Дженнингс Рэндольф внес в сенат резолюцию об объявлении Дня бабушек и дедушек в качестве национального праздничного дня,

С тех пор примеру США последовали и другие страны. В нашей стране его начали отмечать только в 2009 году, 28 октября. 

Сегодня многие семьи отмечают День бабушек и дедушек узком семейном кругу, но иногда устраивают более пышные празднества и зовут друзей и знакомых. Необязательно накрывать шикарный стол, можно ограничиться несложными закусками, потому что главное в этот день - внимание.  

Большинству бабушек и дедушек обожают, когда их помещают дети внуки, особенно они любят играть с самыми маленькими. Чтобы разнообразить день можно придумать несложные игры, по типу “крокодила”, устроить карточный поединок, порешать загадки и головоломки. Это отличный день, чтобы изучить семейную историю, которая у каждой семьи уникальна и по своему интересная. Для особой атмосферы можно зажечь свечи, заварить вкусный чай и делиться семейными историями. Праздник можно закончить походом в какое-нибудь красивое место, посетить театр или просто прогуляться по набережной. 

Дедушки и бабушки будут очень рады визиту и поздравлениям родственников, но чтобы сделать праздник совсем особенным, можно преподнести им памятные подарки. На них не обязательно тратить много денег - иногда открытка ручной работы будет дороже любой покупной. Проще всего купить букет цветов или комнатное растение, что может особенно понравиться бабушкам. Ценным подарком будут ортопедические подушки, домашние тапочки, витаминно-минеральный комплекс (но тут следует посоветоваться с врачом), очистите воздуха, рыболовные снасти, бритвенный набор, скандинавские палки, ювелирное украшение и т.д. Лучше выбирать самое необходимое. Своими руками можно сделать генеалогическое древо, слепить элементы посуды, нарисовать картину. В целом, главное в этот день - проявить уважение и любовь к родным людям.

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праздникпраздникиДень бабушек и дедушек
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