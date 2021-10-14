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Велесова ночь: традиции и магические обряды в ночь буйства природы и духов. Точная дата

3:58:4410/14/2021,Ирина Новая
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Славянские семьи усиливали живое влияние Яви, зажигая дома много света и собираясь за трапезой. Принято было наслаждаться едой под позитивные беседы.

В Ночь Велеса на Руси старались не выходить со двора, осветив пространство живым огнем. Фото: Pixabay

Американский Хэллоуин, кельтский Самайн, Ночь всех святых – названия одного и того же праздника, связанного с наступлением холодов в северном полушарии планеты. В славянских землях понимали, насколько необычны часы между 31 октября и 1 ноября. Период называли Велесовой Ночью и окружали обрядами, позволяющими безопасно пережить время перехода природы к тёмной стороне года.
В 2021 году заветная ночь соединит воскресенье и понедельник. С точки зрения славянской мифологии, наряжаться в костюмы нечисти и колядовать, как это принято за рубежом – неправильно и даже опасно. Разумнее остаться дома, в семейном кругу, окружая себя светом и теплом.

Русские традиции
Дохристианские славяне считали, что место живых людей в Яви, а духов – в Нави. Обычно эти два мира не соприкасаются, а ключ от врат между ними хранятся у близнецов Белобога и Чернобога. Особая власть вместе с ключом переходит ко второму в ночь на 1 ноября. Во время обмена Навь остаётся приоткрытой, а сторожит её Велес – славянский бог колдовства.
В Ночь Велеса на Руси старались не выходить со двора, осветив пространство кострами и факелами. Любое знакомство в праздник считалось встречей с замаскированным духом, поэтому контактов избегали. Прогулка по дорогам под покровом тьмы сулила переход в Навь, откуда не возвращаются.
Славянские семьи усиливали живое влияние Яви, зажигая дома много света и собираясь за трапезой. Принято было наслаждаться едой под позитивные беседы. Со словами обращались осторожно, не допуская ругани и проклятий.
На стол ставили дополнительные приборы для погибших родственников и друзей – вдруг заглянут на огонёк? Однако на стук в дверь не выходили и посторонних в дом не пускали, боясь, что под гостей маскируются духи.

Велесовы обряды
Заняться колдовством в эту ночь решались лишь самые смелые ворожеи. Считалось, что энергии так много, что можно переборщить даже с безобидными обрядами.
Практики с тёмным оттенком, вроде приворотов и наведения недугов, в Велесову ночь не допускаются. А вот призвать в помощь предков можно, если имеющееся желание безобидно. Для этого его записывают на листе бумаги и кладут под тарелку, которая стоит на семейном столе в качестве прибора для усопшего.
В конце трапезы бумажку, не разворачивая, сжигают на фиолетовой свечке и распыляют пепел у порога.
Велесова Ночь – окно в будущее. Даже если дома нет карт таро или рун, можно открыть любимую книгу на случайной странице и прочесть первое попавшееся предложение. Оно может намекнуть на ближайшие события. Пророческими также могут оказаться слова, сказанные старшими в семье.

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славянеХэллоуинВелесова ночьночь всех святых
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