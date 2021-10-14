В Москве в самом центре под землей прогремел мощный взрыв

Ночью, 13 октября, в центре Москвы произошел взрыв в подземном канализационном коллекторе. После этого в нескольких домах на Фрунзенской набережной пропал свет, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, ЧП произошло в Большом Саввинском переулке. Сильной взрывной волной вышибло крышку канализационного люка.
Отметим, что коллектор связан с ТЭЦ-12 - электростанцией, которая находится на Бережковской набережной. Там произошел небольшой сбой, что и могло стать основной причиной. Добавим, в результате взрыва никто не пострадал. После случившегося из люка шел густой белый дым.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после взрыва в квартире на 3-й Сокольнической улице. Инцидент там произошел 8 октября.