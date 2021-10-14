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14.10
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В Москве в самом центре под землей прогремел мощный взрыв

4:48:0410/14/2021
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В результате ЧП никто не пострадал, но в трех домах пропало электричество.

Пострадавших нет, причины взрыва уточняются. Фото: Pixabay.com

Ночью, 13 октября, в центре Москвы произошел взрыв в подземном канализационном коллекторе. После этого в нескольких домах на Фрунзенской набережной пропал свет, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, ЧП произошло в Большом Саввинском переулке. Сильной взрывной волной вышибло крышку канализационного люка.

Отметим, что коллектор связан с ТЭЦ-12 - электростанцией, которая находится на Бережковской набережной. Там произошел небольшой сбой, что и могло стать основной причиной. Добавим, в результате взрыва никто не пострадал. После случившегося из люка шел густой белый дым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после взрыва в квартире на 3-й Сокольнической улице. Инцидент там произошел 8 октября.

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взрывканализациямосква
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