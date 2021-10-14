Фильм детства возвращается на экраны: опубликован первый трейлер ремейка комедии «Один дома»

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем канале YouTube трейлер ремейка комедии «Один дома» Криса Коламбуса.
Отметим, как и в старом добром фильме 1990 года, в центре сюжета — история мальчика, которого семья под Рождество забыла дома. Главному герою, которого зовут Макс, предстоит провести незабываемые выходные и защищаться от местных воров.
Стоит добавить, что главную роль в комедии сыграл Арчи Йейтс, известный по работам в фильмах «Кролик Джоджо». В фильме также сыграли Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Элли Маки и другие. За режиссуру картины отвечает Дэн Мазер.
Комедия выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября.