Иммунолог рассказал об опасности опавшей листвы

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik, что особую опасность представляют споры плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяется по воздуху. Они влияют на самочувствие не только людей с аллергией, но и здоровых.
Эксперт добавил, что, если человек будет часто дышать плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Симптомы: кашель, бронхит.
Также опавшая листва при горении может выделять токсичные вещества. При сгорании одной тонны листьев в воздух выделяется до девяти килограммов микрочастиц дыма. Они состоят из пыли, окиси азота, угарного газа, тяжелых металлов, а также диоксина и диоксана, а это очень ядовитые вещества для человека. Поэтому опавшую листву, как правило, должны перерабатывать.