Состояние госпитализированного Александра Серова ухудшилось

На 14 октября, состояние здоровья Александра Серова — тяжёлое. У него развилась дыхательная недостаточность 2 степени.
Напомним, на прошлой неделе 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится в реанимации. Состояние тяжёлое, лёгкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у Александра Николаевича развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку.
Как отмечают СМИ, болезнь осложняется сахарным диабетом, который перешёл в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас Александр лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Он находится в ясном сознании, стабилен.