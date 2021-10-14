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14.10
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Состояние госпитализированного Александра Серова ухудшилось

10:17:5510/14/2021
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У него развилась дыхательная недостаточность 2 степени.

Александр Серов чувствует себя все хуже. Фото: Telegram MASH

На 14 октября, состояние здоровья Александра Серова — тяжёлое. У него развилась дыхательная недостаточность 2 степени.

Напомним, на прошлой неделе 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится в реанимации. Состояние тяжёлое, лёгкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у Александра Николаевича развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку.

Как отмечают СМИ, болезнь осложняется сахарным диабетом, который перешёл в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас Александр лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Он находится в ясном сознании, стабилен.

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