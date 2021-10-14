В Самаре губернатор требует писать пенсионеров доносы на тех, кто отговорил их вакцинироваться

14 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил пожилых граждан написать имена тех, кто отговорил их от вакцинации.
Такое обращение к жителям региона старшего поколения в он сделал в прямом эфире на канале «Россия 24». Речь шла о вакцинации в Самарской области и эпидемиологической обстановке в целом.
Причиной тому стал резкий спад желающих сделать прививку пенсионеров в области. Многие специалисты считают, что данное решение «не в пользу жизни» они принимают, а исключительно руководствуются мнением своих знакомых или родственников. Волонтер серебряного возраста Галина Паршина считает, что отговаривать своих пожилых близких от вакцинации неправильно и даже преступно.
81-летняя бабушка рассказала, что когда началась вакцинация, она тут же со своим мужем обратилась в Самарскую поликлинику № 15 и сделали прививку. Уже через полгода ревакцинировались. Пенсионерка считает, что это необходимая мера, чтобы защититься от вируса, который поразил мир на 2 года. Женщина старается переубедить всех своих знакомых и бабушек из соседних домов.
Губернатор Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире, что жителей региона в возрасте 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал не делать прививку