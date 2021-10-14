Рекордные 208 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 14 октября в Новосибирской области

В Новосибирской области впервые после августа 2021 года превышен порог заражаемости в 200 человек за сутки. На 14 октября известно о 208 заразившихся жителях региона.
Общее число заражений за пандемию достигло показателя в 66 050 случаев. Выписаны с выздоровлением более 51,8 тысяч жителей региона.
Смертельный исход зафиксирован у тринадцати пациентов за последние сутки. Умерли двое мужчин в возрасте 62 и 77 лет и одиннадцать женщин в возрасте 45, 49, 61, 63, 64, 72, 73, 75, 84, 87, и 91 года. Всего в регионе зафиксировано 3 162 случая смерти от коронавируса с начала пандемии — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 14 октября.
На лечении в больницах остаются 2 566 человек с диагнозом коронавирус или подозрением на него, из них 280 - находятся в реанимационных отделениях, 42 подключены к ИВЛ.