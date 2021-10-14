В Рязанской области убили 15-летнего мальчика при подготовке к ритуальному обряду

В Рязанской области 13 октября 2021 года около 9 часов вечера тело пропавшего подростка было найдено в лесополосе, присыпанное землей и мусором. На теле 15-летнего мальчика были найдены следы, указывающие на насильственную смерть. В ходе расследования правоохранители вышли на след подозреваемых, которыми оказались отчим и его знакомая.
8 октября после 21:00 в доме в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района мать не обнаружила 15-летнего местного жителя. Мальчик пропал и больше его никто не видел.
9 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении подростка в Рязанском районе.
- По данному факту следственными органами СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств исчезновения, - сообщили в СК.
В ходе следственных действий установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и его знакомая, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.
-Проведенными сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемых установлено и они задержаны, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Будут проводиться экспертизы, которые назначены для выяснения обстоятельств и причин гибели подростка.
Как рассказал отчим парня, погибший должен был стать частью ритуального обряда. Для этого девушка должна была ввести его в бессознательное состояние гаечным ключом, но перестаралась и убила парня до начала обряда, пишет "62 инфо".