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В Бердске рабочий СТО угнал Fiat своего начальника и сдал автомобиль на металлолом

1:19:5310/14/2021
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В отношении фигуранта по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Угонщиков ловили в Новосибирской области. Фото: Рixabay.com

Во время операции "Автомобиль" сотрудники полиции раскрыли несколько угонов в Новосибирской области. Об этом 14 октября сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Раскрыто аналогичное преступление и в Бердске.

По данным полицейского ведомства, 22 сентября с территории одной из бердских СТО 35-летний местный житель совершил хищение автомобиля «Фиат». Известно, что подозреваемый уже имеет судимости.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. При этом части угнанного автомобиля были обнаружены в пункте приема металла.

-Мужчина признался в содеянном, оказалось, что он ранее являлся работником станции техобслуживания, хозяином которой был владелец автомобиля. В отношении фигуранта по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили ы региональном управлении МВД.

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