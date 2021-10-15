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Новогодний тур из Бердска, или бердские новогодние каникулы

11:27:3010/15/2021
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И снова - Новый год, а для кого-то… скорей бы Новый год! Как встретишь год, таким он и будет!

Любые туры, как по стране, так и за рубежом, где всё включено, сегодня предлагают туристические компании и агентства. Фото с pixabay.com

И несмотря на то, что еще октябрь, у большинства из нас в голове уже роятся новогодние мысли, как пчелы: где и как, чтобы это было комфортно, весело и осталось в памяти. Пандемия, конечно, ограничивает наши желания, и все же выбор за каждым из нас.

Новогодний отдых - Бердск

Семейный или корпоративный. Новогодние каникулы, включая новогоднюю ночь предлагают санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха Бердска, Новосибирска. Бронируйте места. При раннем бронировании предусмотрены скидки. Праздничные программы, профессиональные фото-, видеосъемка, имеются тематические фотозоны. А ваше селфи на побережье Бердска надолго оставит память о встрече нового 2022 года.

Туристическое агенство «Жираф-тур»

г. Бердск, пер. Промышленный, 2а, т. 8 (383-41) 56-233, 8-913-385-06-65

Туристическое агенство «Жираф-тур»
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В Бердске есть, где разгуляться, берег Обского моря - курортный. Отдых в сосновом бору, что может быть лучше?! Спа-зоны, бассейны, лыжи, коньки. Для Ваших детей: аниматоры, катание с горок на плюшках, и в санях, запряженных лошадьми.

Популярностью пользуются и загородные дома, отдыхайте и наслаждайтесь красотами сибирской природы! Более 25 отелей на бердском побережье - и не надо ехать за тридевять земель. В бердских пансионатах и санаториях с удовольствием отдыхают, как российские, так и зарубежные туристы. Можно с уверенностью сказать, что новогодний отдых на местном уровне даже очень и очень на высоте: на любой вкус и кошелёк. Заказать бронь и узнать прайс-лист просто - достаточно зайти на сайты компаний, которые уже пестрят новогодними предложениями. Ваших вопросов и звонков ждут!

Экскурсионный новогодний тур

От самых доступных до экстра-класса. Встретить Новый 2022 год в путешествии - тоже один из вариантов. Любые туры, как по стране, так и за рубежом, где всё включено и не совсем всё, сегодня предлагают туристические компании и агентства. Выбирайте авиаперелет, ж/д путешествие, речные и морские круизы, автобусный тур. Все ваши желания, касающихся новогодних путешествий, уже готовы исполнить туроператоры. Темп в этом направлении у туристических компаний уже задан.

Скидки, акции, выгодные предложения для новогодних путешествий предлагают уже сейчас. И начать искать, то, что выгодно и удобно для вашего новогоднего путешествия, тоже надо сейчас. На сайтах туркомпаний всегда работает бесплатное бронирование. И если вдруг по каким-то причинам ваше путешествие сорвется, и вы откажетесь от забронированного тура, то ничего не потеряете!

Один из лучших подарков к Новому году для родных и близких - это подарочная карта для путешествий, попробуйте. Это не просто подарок - это возможность самостоятельно выбрать тур тем, кому вы преподнесете этот эмоциональный новогодний сюрприз. Подробности уточняйте у туроператоров.

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