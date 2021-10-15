Новогодний тур из Бердска, или бердские новогодние каникулы

И несмотря на то, что еще октябрь, у большинства из нас в голове уже роятся новогодние мысли, как пчелы: где и как, чтобы это было комфортно, весело и осталось в памяти. Пандемия, конечно, ограничивает наши желания, и все же выбор за каждым из нас.
Новогодний отдых - БердскСемейный или корпоративный. Новогодние каникулы, включая новогоднюю ночь предлагают санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха Бердска, Новосибирска. Бронируйте места. При раннем бронировании предусмотрены скидки. Праздничные программы, профессиональные фото-, видеосъемка, имеются тематические фотозоны. А ваше селфи на побережье Бердска надолго оставит память о встрече нового 2022 года.
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Туристическое агенство «Жираф-тур»
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В Бердске есть, где разгуляться, берег Обского моря - курортный. Отдых в сосновом бору, что может быть лучше?! Спа-зоны, бассейны, лыжи, коньки. Для Ваших детей: аниматоры, катание с горок на плюшках, и в санях, запряженных лошадьми.
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