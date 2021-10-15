Ретроградный Меркурий заканчивается 18 октября - как изменение влияет на каждый знак зодиака

Ретроградный Меркурий заканчивается 18 октября 2021 года, и вот как это изменение влияет на каждый знак зодиака в астрологии.
Если вы новичок в астрологии или изучаете свой гороскоп с детства, вы слышали о самом известном нарушителе спокойствия, которого когда-либо знала вселенная: ретроградном Меркурии.
В то время как все другие планеты заявляют о своем ретроградном присутствии, они не имеют влияния или скорости, которые приходят с Меркурием, поскольку он входит и выходит из нашей жизни способами, которых мы действительно не хотим, пишет Your Tango.
Большинство из нас уже понимает, что происходит во время ретроградного Меркурия - связь не работает , сообщения теряются, технологии - как в Интернете, телефон, компьютер, телевизор - кажется, теряют связь, и все это в самый худший момент.
Мы пытаемся достичь этого во время последнего ретроградного транзита Меркурия , но все же мы все сталкиваемся с неудачами и падениями. Это раздражающая космическая шутка, и мы всегда ее мишень.
Самая лучшая часть Ретроградного Меркурия, заканчивающегося 18 октября 2021 года, - это когда эта маленькая вонючая планета становится Прямой - что означает, до свидания, Ретроград, и привет, как это было - бинго! Вдруг все снова работает.
Иногда это настолько очевидно, что мы буквально чувствуем это нашими костями.
Для всех вас, кто сказал: «Должно быть, Меркурий в ретроградном состоянии, потому что у меня сегодня действительно тяжелые времена», вы можете снять нагрузку, потому что с 18 октября, мистер "Я - планета общение" позволяет нам отдохнуть от его неприятных выходок.
Когда ретроградный Меркурий закончится, каждый знак испытает свою собственную версию возвращения.
Ретроградный Меркурий заканчивается в воскресенье, 18 октября - Как изменение влияет на каждый знак зодиака:
Овен (21 марта - 19 апреля)Меркурий Прямой в Весах появляется как взрыв - во всех отношениях, когда дело касается вашей жизни, Овен.
Во-первых, вы увидите, что за что бы вы ни боролись, с кем бы вы ни были в разногласиях, эта битва становится ключом к новому пониманию этого человека.
То, что могло показаться серьезным препятствием в отношениях с другом, не совсем то, что поднимет вашу дружбу на уровень выше.
Вы боролись, и это было безнадежно; теперь вы знаете причину этой драки . Вы должны были бороться, чтобы выразить свои разногласия, и это именно то, что сближает вас.
Телец (20 апреля - 20 мая)Вы, вероятно, думали, что это новое расстройство, которое вы испытали со своим партнером, разрушит ваш роман - да, Ретроградный Меркурий может быть НАСТОЯЩИМ жестоким.
Что ж, когда 18-го числа коммуникационная планета перейдет в режим Директа , вы так сильно вырветесь из нее, что у вас закружится голова.
Вы увидите, что в жизни есть взлеты и падения, и то, что у вас случаются периодические падения, не означает, что миру придет конец.
Меркурий открывает двери для вас и вашего партнера, чувствуя себя намного свободнее, когда дело доходит до разговора и честности.
Близнецы (21 мая - 20 июня)С Меркурием в качестве вашей правящей планеты вы настолько чувствительны, насколько это возможно, когда Ретроградный монстр находится на свободе.
Итак, то, что вы увидите, когда он станет прямым, - это изменение взглядов - вам станет легче дышать, а это значит, что вы станете легче с собой.
В последнее время вы ругаете себя, и это стало плохой привычкой, Близнецы.
Прямая энергия направляет вас на новый курс, в котором будущее не будет для вас адским пейзажем. Теперь вы можете снова быть собой , что может сбивать с толку, но это точно не сбивает с толку Merc the Jerk.
Рак (21 июня - 22 июля)Что вы заметите, когда Меркурий покинет свою ретроградную станцию, так это то, что ваше расписание внезапно вернется в порядок.
То, что предшествовал транзиту, было чистой и полной неразберихой. Вы бы попытались, вы потерпели неудачу - и ни в коем случае не по своей воле.
Просто начинало казаться, что что бы вы ни делали, вам мешали невидимые гремлины.
Mercury Direct восстанавливает ваше расписание, и теперь вы можете предвидеть реальный план, который можно согласовать.
Вы можете оставить все эти хлопоты в прошлом - а пока. Прямо сейчас Прямая энергия возвращает вас к рутине, которое вы любите больше всего.
Лев (23 июля - 22 августа)Возможно, вы начали с идеи получения знаний через учебу и образовательные курсы.
Вы также могли потерять рассудок, пытаясь запомнить все, что вы узнали, и это произошло потому, что Мерк-придурок любит заставлять людей забывать важные знания.
Ну, угадайте, что? Вас ждет удовольствие, потому что теперь, когда вы живете в Mercury Direct, все, что вы изучаете, не только способно закрепиться, но и выведет вас на новый уровень интеллекта.
Как будто коричневый бумажный пакет наконец-то сняли с твоей головы. Woohoo!
Дева (23 августа - 22 сентября)Ты тот, Дева, который последние несколько недель очень старался чего-то достичь, и раз за разом Ретроградный Меркурий решил, что тебе лучше сидеть в замешательстве, ожидая, пока ничего не произойдет.
Вы потеряли деньги во время Ретрограда, а теперь, когда Меркурий стал Прямым, вы внезапно обнаружите, что не только ваши финансы вернулись в нужное русло, но и получаете звонки от людей, которые, как вы думали, исчезли с лица планеты.
Ты снова в сети, Дева, так сказать, так что не слишком привыкай к мании - теперь пора снова сиять.
Весы (23 сентября - 22 октября)Есть огромная вероятность, что вы взорвали что-то действительно важное, пока Меркурий делал свою ретроградную вещь, и это проявилось в том, что ошибки из прошлого стали преследовать вас. Эти старые призраки просто не могли сидеть в своей каморке, не так ли?
Что ж, похоже, у них был шанс нанести как можно больший урон, и теперь, с Mercury Direct, у вас есть возможность закрыть дверь в темницу и навсегда уложить их в постель.
Весы, теперь у вас есть шанс сделать что-то великое. Теперь у вас есть шанс заняться бизнесом, зарабатывать деньги и проявить творческий подход. Сделай это!
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Хорошо, Скорпион, пора шагнуть в настоящее. Этот последний Ретроград казался личной шуткой, которая действительно не сработала в вашем мире.
На вас кричали, унижали, говорили, что делать, и угрожали. Ваше финансовое положение упало, и вы потратили слишком много денег, пытаясь успокоить больное сердце.
Что ж, время Скорпиона, а это значит, что это не только ваш сезон Солнца Весов , но и Меркурий теперь Прямой (с 18 числа), и вы готовы вернуть то, что вы потеряли.
И мне жаль того дурака, из-за которого ты так плохо себя чувствовал, потому что возмездие - это именно то, что ты собираешься доставить ... в изобилии.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Правдивые Стрельцы во всем мире теперь, наконец, смогут высказывать свое мнение, не вызывая Третью мировую войну.
И, как вы, наверное, догадались, этот надоедливый ретроградный Меркурий сделал так, что каждое ваше слово либо разбивало чье-то сердце, либо злило его, либо разрушало что-то важное для вас.
НЕ то, что вы хотели! Mercury Direct, однако, перевернет эту чушь с ног на голову, и, прежде чем вы это узнаете, вы снова станете Золотым ребенком.
Уважение будет восстановлено. Надеюсь, люди забудут, насколько глупо и странно вы были во время Ретрограда. (Они будут.)
Козерог (22 декабря - 19 января)
Если есть что-то, что вам действительно нравится видеть в себе, так это изящество и элегантность. И, как правило, с этим справляется довольно хорошо.
Конечно, именно так сейчас обстояло дело во время ретроградного Меркурия, когда вы ковырялись во встречах, роняли вещи, были в целом неуклюжими и неуклюжими. ARG!
Это не ты. Что ж, ваше высочество, вы снова на улице. Благодаря тому, что Mercury перешел на Direct, вы можете вернуться к своему обычному высокоуровневому виду.
Вы полагаетесь на собственное чувство стиля и теперь можете с гордостью сказать, что оно вернулось.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Что вам принес Ретроград? Это дало вам дар неуверенности в себе и сдержанности, а это именно то, что вам не нужно.
Вы сделали это спонтанным, потому что считали, что ваша жизнь нуждается в некотором веселье и волнении, а Меркурий как бы исказил эту идею и вместо этого привел вас к нервозности и совершению ошибок.
Готовы ли вы к прямой энергии? Хорошо, потому что ты собираешься вернуть свой ритм. Ожидайте натиска творческого мышления, за которым последуют реальные положительные результаты - whodathunkit!
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
Вы просто не можете. Вы настолько увязли в этом неэффективном ретроградном Меркурии, что вам хочется сдаться. Что бы вы ни делали, это было нарушено.
Ваш телефон не работает, вы получаете больше спама, чем вы думали, и каждый раз, когда вы пытаетесь что-то запланировать, это либо не записывается, либо другой человек забывает прийти.
Что вам отчаянно нужно, так это ретроградный Меркурий к КОНЦУ, и, к счастью, это произойдет 18 октября. С этим концом вы должны увидеть мгновенные результаты.
Не нужно покупать новый iPhone - ваш старый телефон скоро вернется в рабочее состояние. Ой!