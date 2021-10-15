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Грешно ли работать 15 октября в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?

1:30:1410/15/2021,София Мальцева
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На Киприана и Юстину запрещено было гадать, думать и говорить что-то плохо — все могло бумерангом вернуться.

В народе этот праздник считается подходящим временем для очищения от наваждений и избавления от злых духов / Фото: Pixabay.com

15 октября почитают святых мучеников Киприана и Иустины.

Киприан жил в Антиохии и был самым верным и сильным приспешником дьявола, который подарил ему силу. Он сотворил много черных дел: развратил, отравил, навел порчу. Однажды к нему пришел юноша Аглаид, который безумно желал обладать девушкой Устиньей. Но девушка не поддавалась на уговоры Аглаида. Устинья будучи дочерью язычников отреклась от веры родителей и уверовала в Господа. Поэтому все ухаживания Аглаида ее не интересовали.

Но юноша совсем обезумев от своего желания, захотел добиться расположения девушки любыми способами. Для этого он попросил помощи у Киприана, который исполнял любые темные просьбы. Киприан три раза пытался наслать на девушку приворот, но три раза потерпел поражение. Тогда он разозлился на весь город и на семью Иустины и наслал на всех болезнь. Но и тут Иустина отразила чары колдуна. Тогда он сдался перед силой Господа и сам в него уверовал. Через год Киприан уже был священником и читал проповеди в храме, а Иустина игуменьей в монастыре. Но во время гонений на христиан, святых казнили.

В народе этот праздник считается подходящим временем для очищения от наваждений и избавления от злых духов. Раньше на праздник читали молитву: мужчины - Куприяну, а женщины - Иустине. Нечистая сила всегда выбирала себе в жертву людей, которые были слабы духом. Это были алкоголики, злые, мстительные, те кто обижает других людей, особенно детей. Приступы "белой горячки" славяне объясняли тем, что это нечистая сила лишает пьяницу рассудка. Нечисть может навести ужас и даже подтолкнуть к самоубийству, верили они.

На Киприана и Юстину запрещено было гадать, думать и говорить что-то плохо — все могло бумерангом вернуться. Зато смотрели в небо, пили святую воду и шли к церкви. Ведьмы и колдуны в этот день чувствовали себя плохо.

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традициипраздникиприметы Киприан и Иустина
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