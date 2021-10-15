Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 октября 2021 года
Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского
Благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской
Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
Народные праздники и приметы
Куприян и Устинья
В этот день чтут память мученика Киприана и мученицы Иустины.
По народным поверьям, в эту дату можно встретить нечистую силу. Это касается людей, которые не верят в Бога, грешат и злоупотребляют алкоголем. Нечистая сила способна навести ужас и даже подтолкнуть к самоубийству. Чтобы обезопасить себя, необходимо прочитать специальную молитву. Мужчины обращаются к святому Киприану, а женщины – к святой Иустине.
В этот день нельзя спорить и ссориться.
Если начался листопад, то скоро похолодает.
Приметы
- Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью. - Куры хохлятся и приподнимают перья – к холодам. - Коли белка до Покрова чисто вылиняет, то зима будет хорошая. - Будет зима студеной, если на Устинью дождь льет стеной. - Грянул листопад – жди холодов.
Источник: my-calend.com