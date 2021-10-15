Как правильно посолить красную икру и «благородную» рыбу самостоятельно

Кета, горбуша, нерка, форель – далеко не весь ассортимент лососевых рыб, представленных на прилавках. В далёкие от моря регионы рыбу доставляют в охлаждённом или замороженном виде.
После разморозки и очистки полезнейшую красную мякоть готовят разными способами. Излюбленный вариант хозяек – засолка. В домашнем исполнении такая рыбка гораздо вкуснее «магазинной». Если повезёт, среди непотрошеных тушек можно встретить самку с икрой внутри.
Приводим рецепты, позволяющие вкусно засолить красную рыбу и икру буквально за пару часов до прихода гостей.
Солим икру.
Икринки хранятся внутри ястыка – оболочки, которую перед засолкой обязательно удаляют. Есть несколько способов, самый простой – протереть ястык сквозь грохотку. Эту крупноячеистую сетку можно заменить решетом с отверстиями, размерами больше икринок.
Если сетки нет, можно положить ястык в подсоленную воду комнатной температуры. Через 2 минуты икру аккуратно взбалтывают вилкой, отделяя оболочку от крупинок.
Для засолки достаточно подготовить кипячёную воду, в которой растворена поваренная соль. На 300 г икры берут 1 л воды и 300 г соли. Рассол должен остыть до комнатной температуры.
Дно глубокой миски устилают отрезком марли. Его размер должен позволять свесить края через стенки посудины. На марлю выкладывают подготовленную икру. От лопнувших и повреждённых икринок лучше сразу избавиться.
Конструкцию заливают соляным раствором и оставляют на 7 минут. Затем икру извлекают из миски за края марли. Этот мешочек подвешивают над раковиной на 30 минут, давая стечь воде.
Если икра получилась слишком солёной, её можно на пару минут залить чистой кипячёной водой – в свежей марле.
Перед употреблением в готовый продукт можно добавить чайную ложку оливкового масла – для аппетитного блеска. Красная икра домашнего посола хранится в холодильнике не больше 2-х суток.
Солим рыбу.
Как только разделка красной рыбы позади и в руках лишь нежное филе – можно начинать. Для наилучшего результата используют мякоть, срезанную со средней части тушки.
Цельный кусок филе промывают и высушивают бумажной салфеткой. Незамеченные косточки вытягивают пинцетом. Острым ножом мякоть нарезают на ломтики, толщиной около 3 мм.
Дно широкой плоской посудины, вроде формы для запеканки, посыпают небольшим количеством соли и сахара из расчёта 3:1. Можно добавить рубленый укроп и белый перец для пряного вкуса.
Ломтики рыбы плоско раскладывают на приправы. Сверху снова присыпают смесью соли и сахара. Затем укладывают второй слой рыбы, при необходимости и третий, чередуя с солью.
Готовый пласт накрывают пищевой плёнкой и слегка приминают похлопывающими движениями. Конструкция отправляется в холодильник на полтора часа. О готовности рыбы говорит смена её оттенка с розоватого на оранжевый.
Малосольную и нежную рыбку хранят в холодильнике не дольше 3-х суток.