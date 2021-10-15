Можно ли 16 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Праздник Трубчевской иконы Божией?

Завтра, 16 октября, Русская православная церковь отпразднует день Трубчевской иконы Богоматери.
История.
Эта икона была создана в 1765 году в Трубчевске. Ее написал священнослужитель Евфимий. Ключевое отличие этой иконы от многих — корона на голове Девы Марии. По преданиям, в XIX веке многие христиане приходили к образу, чтобы излечиться от болезней или избавиться от бед. Именно образ Божией Матери Трубчевской смог спасти их жизни. Считается, что с тех пор в монастыре, где хранится икона, никто не болел.
В советское время икона была изъята большевиками. Вернули все на свое место лишь в 1993 году. По сей день икона хранится в Троице-Сергиевом монастыре.
Традиции и запреты 16 октября.
В этот день, как ни странно, нужно молиться этому образу. Он способен защитить от бед, несчастий и болезней, а также помочь в рождении ребенка. Также каждый христианин имеет долг перед Господом Богом. Рекомендуется принять участие в церковной службе.
Стоит помнить, что в этот день категорически запрещено конфликтовать, сквернословить, выпивать или излишне шуметь. Также стоит отказаться от физического труда в церковную дату. Если выполнить последнее невозможно, перед работой необходимо трижды прочесть «Отче наш».
Отметим, что всего в христианстве насчитывается более 800 различных икон Божией Матери. Из них 260 православных.
Напомним, что в этот день принято молиться иконе Пресвятой Божией Матери. В нашем материале вы сможете найти необходимую молитву на этот день.