Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 16 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Праздник Трубчевской иконы Божией?

2:00:0310/15/2021
0

В день памяти Трубчевской иконы Богородицы принято молиться Деве Марии. Также каждый христианин должен отдать дань силе Господа Бога.

В этот день принято молиться Трубчевской иконе Девы Марии. Troice-skanov.ru
В этот день принято молиться Трубчевской иконе Девы Марии. Troice-skanov.ru

Завтра, 16 октября, Русская православная церковь отпразднует день Трубчевской иконы Богоматери.

История.

Эта икона была создана в 1765 году в Трубчевске. Ее написал священнослужитель Евфимий. Ключевое отличие этой иконы от многих — корона на голове Девы Марии. По преданиям, в XIX веке многие христиане приходили к образу, чтобы излечиться от болезней или избавиться от бед. Именно образ Божией Матери Трубчевской смог спасти их жизни. Считается, что с тех пор в монастыре, где хранится икона, никто не болел.

В советское время икона была изъята большевиками. Вернули все на свое место лишь в 1993 году. По сей день икона хранится в Троице-Сергиевом монастыре.

Традиции и запреты 16 октября.

В этот день, как ни странно, нужно молиться этому образу. Он способен защитить от бед, несчастий и болезней, а также помочь в рождении ребенка. Также каждый христианин имеет долг перед Господом Богом. Рекомендуется принять участие в церковной службе.

Стоит помнить, что в этот день категорически запрещено конфликтовать, сквернословить, выпивать или излишне шуметь. Также стоит отказаться от физического труда в церковную дату. Если выполнить последнее невозможно, перед работой необходимо трижды прочесть «‎Отче наш».

Отметим, что всего в христианстве насчитывается более 800 различных икон Божией Матери. Из них 260 православных.

Напомним, что в этот день принято молиться иконе Пресвятой Божией Матери. В нашем материале вы сможете найти необходимую молитву на этот день.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
октябрьзапретыТрубчевская икона Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы молитесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбежавшего из колонии педофила, надругавшегося над школьницей в Волгограде, задержали после изнасилования в Астрахани
1:40:53 10/15/2021
Сбежавшего из колонии педофила, надругавшегося над школьницей в Волгограде, задержали после изнасилования в Астрахани
Суд взыскал с России 4,3 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за незаконное уголовное преследование
1:27:13 10/15/2021
Суд взыскал с России 4,3 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за незаконное уголовное преследование
Как привязать к себе достаток: простой, но чрезвычайно эффективный ритуал
1:00:24 10/15/2021
Как привязать к себе достаток: простой, но чрезвычайно эффективный ритуал
В Новосибирске отчим бил руками и ногами 9-летнего пасынка: Омбудсмен попросила учителей выявлять факты жестокости к детям
12:53:24 10/15/2021
В Новосибирске отчим бил руками и ногами 9-летнего пасынка: Омбудсмен попросила учителей выявлять факты жестокости к детям
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса: Лечить антителами и новыми препаратами
12:35:54 10/15/2021
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса: Лечить антителами и новыми препаратами
В Москве арестована зарезавшая дедушку внучка во время бытового конфликта
12:17:59 10/15/2021
В Москве арестована зарезавшая дедушку внучка во время бытового конфликта
В Башкирии убившего жену на глазах детей из ревности отправили в психушку по решению суда
12:01:23 10/15/2021
В Башкирии убившего жену на глазах детей из ревности отправили в психушку по решению суда
Кровавое Полнолуние Охотника в октябре 2021 года: несколько особенностей полнолунных суток и два сильных ритуала на деньги и удачу
12:00:22 10/15/2021
Кровавое Полнолуние Охотника в октябре 2021 года: несколько особенностей полнолунных суток и два сильных ритуала на деньги и удачу
В Чите девятиклассник насмерть зарезал свою 14-летнюю подругу из-за интимных фото
11:50:44 10/15/2021
В Чите девятиклассник насмерть зарезал свою 14-летнюю подругу из-за интимных фото
МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей "Союза" для возвращения "киноэкипажа" на Землю
11:28:42 10/15/2021
МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей "Союза" для возвращения "киноэкипажа" на Землю