В Новосибирской области полиция задержала двух чиновников Минприроды

Региональная полиция обратила внимание на сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — братьев Сергея и Семена Доплер.
Отметим, Семен Доплер является начальником отдела государственного контроля в сфере использования объектов животного мира управления по охране животного мира Новосибирской области, а его брат Сергей Доплер — госинспектор Минприроды НСО в Каргате.
Братьев задержали в Каргате. Пока что причины задержания неизвестны.
Есть подозрения у местных охотоведов, что в последние годы к ним приезжает один из чиновников и требует по сто тысяч рублей в квартал, «чтобы не было никаких проблем». Люди платили, а с недавнего времени стали просить уже по 250 тысяч и плюс выдачу лицензий на отстрел дичи себе и своим друзьям в угодьях охотпользователей. То есть, грубо говоря, занимались вымогательством денег.
Если раньше на территории можно было убивать 30 косуль в год (14% от численности), а при новых охотоведах (братьях Доплерах) стало можно убивать от 96 до 106 особей. При этом большая часть лицензий уходила определенным людям.