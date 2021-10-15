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15.10
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В Новосибирской области полиция задержала двух чиновников Минприроды

4:18:1610/15/2021
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Они вымогали деньги и лицензии у местных охотоведов.

Мужчин подозревают в вымогательстве денег. Фото: Pixabay.com

Региональная полиция обратила внимание на сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — братьев Сергея и Семена Доплер.

Отметим, Семен Доплер является начальником отдела государственного контроля в сфере использования объектов животного мира управления по охране животного мира Новосибирской области, а его брат Сергей Доплер — госинспектор Минприроды НСО в Каргате.

Братьев задержали в Каргате. Пока что причины задержания неизвестны.

Есть подозрения у местных охотоведов, что в последние годы к ним приезжает один из чиновников и требует по сто тысяч рублей в квартал, «чтобы не было никаких проблем». Люди платили, а с недавнего времени стали просить уже по 250 тысяч и плюс выдачу лицензий на отстрел дичи себе и своим друзьям в угодьях охотпользователей. То есть, грубо говоря, занимались вымогательством денег.

Если раньше на территории можно было убивать 30 косуль в год (14% от численности), а при новых охотоведах (братьях Доплерах) стало можно убивать от 96 до 106 особей. При этом большая часть лицензий уходила определенным людям.

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расследованиеохотазадержание сотрудников
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