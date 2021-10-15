В Москве среди вакцинированных разыграют 10 квартир

Власти столицы любыми способами мотивируют горожан на вакцинацию. Таким образом, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что среди вакцинированных от коронавируса разыграют десять квартир. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ТВЦ.
Уже с 18 октября стартует розыгрыш квартир и будет продолжаться в течение пяти недель. По словам Собянина, это станет «еще одним стимулом» для вакцинации. Напомним, ранее стало известно, что мотивируют и московских пенсионеров. Власти будут выплачивать по 10 тысяч рублей привитым москвичам старше 65 лет, если они того пожелают.
Также он отметил, что нынешняя осенняя волна коронавируса в столице достаточно сложная и с высокой динамикой. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости составил 20-30 процентов, и показатель не собирается уменьшаться.