Биолог Анна Баранова заявила, что ковид возник от экспериментов с вирусом

Вирусолог Анна Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), выдвинула версии происхождения коронавируса. По ее мнению, вирус мог «эволюционировать в пробирке во время экспериментов. Таких же выводов придерживаются и другие ученые, которые считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2.
Своими рассуждениями поделилась Анна в интервью с «Лентой.ру».
Специалист рассказала, такие эксперименты могли бы проводиться, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «перегнать» вирус. Для этого надо, чтобы вирус сам эволюционировал в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций, объяснила вирусолог.
Напомним, ранее член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков говорил примерно тоже самое, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его мнению, на искусственное появление коронавируса указывает его структура и особенности эволюции, которые проходят не по правилам и имеют мало общего с подобными ему родственными вирусами.