Экс-президент Билл Клинтон находится в реанимации из-за инфекции мочевыводящих путей

Состояние бывшего президента США ухудшается. Но его лечащие врачи настроены оптимистично и предполагают, что 75-летний мужчина скоро сможет вернуться домой.
Бывший президент США Билл Клинтон попал в отделение интенсивной терапии больницы в Калифорнии с инфекцией мочевыводящих путей. Мужчина уже выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, которые превосходно его лечили, сообщил его пресс-секретарь Ангел Урена в четверг в Twitter.
Клинтон стал намного чаще лечился от проблем со здоровьем: в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование сердца, а в 2010 году ему установили два стента, чтобы открыть артерию. Его врачи подчеркнули, что пребывание в больнице не было связано с сердцем или Covid-19. Его представитель также написал в Твиттере, что инфекция не связана с Covid-19.