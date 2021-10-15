В рубрику "Сообщи свои новости" написала Оксана Степаненко:
Хочу выразить благодарность водителям маршруток 13 и 14! Номер маршрутки 13 Е521ОС 154,водитель мужчина в очках. К сожалению, 14 маршрутку не помню номер, там парень в кепочке водитель. Очень вежливые, отзывчивые и добрые, денег с ребятишек не всегда берут, часто довозят бесплатно, напоминают остановку. У меня ребенок часто ездит на 13 маршрутке, иногда приходит домой веселая, говорит: "Добрый дядя довёз и даже денежку не взял". Недавно ехали на этой же маршрутке, в кармане было 25 рублей, пробегали по магазинам народа у банкомата было много, а мы торопились и побежали на остановку, зашла спросила не довезёт с ребёнком за 25 рублей, сказал садитесь, стали выходить подаю деньги, а он и их не взял. Так приятно, что есть хорошие водители, которые не высадят ребенка ни при каких обстоятельствах, ведь всякое бывает в жизни, а хороших людей всё-таки больше.