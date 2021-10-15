Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хочу выразить благодарность водителям маршруток 13 и 14!

7:08:4410/15/2021
0

Так приятно, что есть хорошие водители, которые не высадят ребенка ни при каких обстоятельствах, ведь всякое бывает в жизни, а хороших людей всё-таки больше.

управляет автомобилем водитель
Водитель маршрутки оказался добр к пассажирам. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Оксана Степаненко:

Хочу выразить благодарность водителям маршруток 13 и 14! Номер маршрутки 13 Е521ОС 154,водитель мужчина в очках. К сожалению, 14 маршрутку не помню номер, там парень в кепочке водитель. Очень вежливые, отзывчивые и добрые, денег с ребятишек не всегда берут, часто довозят бесплатно, напоминают остановку. У меня ребенок часто ездит на 13 маршрутке, иногда приходит домой веселая, говорит: "Добрый дядя довёз и даже денежку не взял". Недавно ехали на этой же маршрутке, в кармане было 25 рублей, пробегали по магазинам народа у банкомата было много, а мы торопились и побежали на остановку, зашла спросила не довезёт с ребёнком за 25 рублей, сказал садитесь, стали выходить подаю деньги, а он и их не взял. Так приятно, что есть хорошие водители, которые не высадят ребенка ни при каких обстоятельствах, ведь всякое бывает в жизни, а хороших людей всё-таки больше.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгипроезддетиводительдобрый
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Встречали таких добрых водителей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли на выходные 16 и 17 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
7:00:27 10/15/2021
Можно ли на выходные 16 и 17 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Экс-президент Билл Клинтон находится в реанимации из-за инфекции мочевыводящих путей
6:50:40 10/15/2021
Экс-президент Билл Клинтон находится в реанимации из-за инфекции мочевыводящих путей
БердскВ Бердске могильные оградки «задушили» частные дома вдоль дороги на ул. Суворова
6:50:28 10/15/2021
В Бердске могильные оградки «задушили» частные дома вдоль дороги на ул. Суворова
Биолог Анна Баранова заявила, что ковид возник от экспериментов с вирусом
6:24:57 10/15/2021
Биолог Анна Баранова заявила, что ковид возник от экспериментов с вирусом
БердскСоветы начинающим владельцам домашних животных. Как правильно лечить и ухаживать за питомцем. Груминг и ветклиники в Бердске
6:17:35 10/15/2021
Советы начинающим владельцам домашних животных. Как правильно лечить и ухаживать за питомцем. Груминг и ветклиники в Бердске
В Башкирии гей с любовником выкрали у экс-жены шестилетнюю дочь: парочка хотела в Америку
6:17:04 10/15/2021
В Башкирии гей с любовником выкрали у экс-жены шестилетнюю дочь: парочка хотела в Америку
В России введут комиссию за перевод средств с карты на карту разных банков
5:59:20 10/15/2021
В России введут комиссию за перевод средств с карты на карту разных банков
БердскВ Бердске 8 детских садов полностью закрыли из-за пугающей заболеваемости ОРВИ среди детей
5:52:28 10/15/2021
В Бердске 8 детских садов полностью закрыли из-за пугающей заболеваемости ОРВИ среди детей
В Москве среди вакцинированных разыграют 10 квартир
5:27:23 10/15/2021
В Москве среди вакцинированных разыграют 10 квартир
Ксению Собчак могут вместо свидетеля сделать обвиняемой по делу о смертельном ДТП
5:03:07 10/15/2021
Ксению Собчак могут вместо свидетеля сделать обвиняемой по делу о смертельном ДТП