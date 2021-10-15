Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В двух регионах Сибири объявили режим "черного неба"

9:09:4910/15/2021
0

Часть смога пришла и в Новосибирск.

Местные жители жалуются на ужасную экологическую ситуацию. Фото: Telegram MASH

Несколько сибирских регионов отличились "чёрным небом". Города окутывает смог и ужасный запах, от которого людей буквально тошнит, а кузбасские предприятия сокращают выбросы.

Отметим, режим «черного неба» вводят, когда вредные вещества не рассеиваются из-за безветренной погоды. Например, в Омске зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации оксида азота в полтора раза. Из-за тумана вылеты самолётов задерживают второй день.

Под такую экологическую катастрофу попали: Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецкий район. В этих городах предприятиям и заводам советуют сократить выбросы, а жителям, меньше пользоваться машинами.

Даже в Новосибирск пришли остатки смога. В городе который день висит лёгкая дымка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
экологияпроблемыкошмар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Заметили ли вы это?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему именно 16 октября в доме нужно припрятать осиновое полено – в какой ситуации оно вам поможет? Народные поверья предков
9:00:45 10/15/2021
Почему именно 16 октября в доме нужно припрятать осиновое полено – в какой ситуации оно вам поможет? Народные поверья предков
В Челябинской области суд сократил на 10 лет срок педофилу, осужденному на 17 лет
8:55:42 10/15/2021
В Челябинской области суд сократил на 10 лет срок педофилу, осужденному на 17 лет
Подруга 18-летней студентки МГУ, которая зарезала родного деда, назвала возможные причины зверского поступка москвички
8:40:32 10/15/2021
Подруга 18-летней студентки МГУ, которая зарезала родного деда, назвала возможные причины зверского поступка москвички
В Красноярске полицейские задержали пассажира такси с помощью скотча
8:30:10 10/15/2021
В Красноярске полицейские задержали пассажира такси с помощью скотча
БердскСамозахват побережья Бердска опровергает новый владелец земли Юрченко: Купил законно у частного собственника в 2020 году
8:24:34 10/15/2021
Самозахват побережья Бердска опровергает новый владелец земли Юрченко: Купил законно у частного собственника в 2020 году
Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей
8:05:11 10/15/2021
Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей
В Искитиме прокуратура судится с владельцами земли на острове Огуречном, который по дешевке продал «дачникам» арестованный экс-глава района Лагода
7:59:31 10/15/2021
В Искитиме прокуратура судится с владельцами земли на острове Огуречном, который по дешевке продал «дачникам» арестованный экс-глава района Лагода
В Новосибирске после жуткой аварии 9-летняя девочка попала в реанимацию
7:39:43 10/15/2021
В Новосибирске после жуткой аварии 9-летняя девочка попала в реанимацию
БердскВ Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года
7:34:58 10/15/2021
В Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года
В Новосибирске в Институте лазерной физики проходят обыски
7:21:37 10/15/2021
В Новосибирске в Институте лазерной физики проходят обыски