В двух регионах Сибири объявили режим "черного неба"

Несколько сибирских регионов отличились "чёрным небом". Города окутывает смог и ужасный запах, от которого людей буквально тошнит, а кузбасские предприятия сокращают выбросы.
Отметим, режим «черного неба» вводят, когда вредные вещества не рассеиваются из-за безветренной погоды. Например, в Омске зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации оксида азота в полтора раза. Из-за тумана вылеты самолётов задерживают второй день.
Под такую экологическую катастрофу попали: Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецкий район. В этих городах предприятиям и заводам советуют сократить выбросы, а жителям, меньше пользоваться машинами.
Даже в Новосибирск пришли остатки смога. В городе который день висит лёгкая дымка.