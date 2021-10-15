В Новосибирской области поставлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом

На 15 октября, в области зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом за сутки - 256, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в регионе зарегистрировано 66 306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5931 ребенка. Отметим, 52 206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки). Стоит добавить, что умерли за сутки 12 пациентов, когда всего с начала пандемии скончалось 3174 человека.
В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2578 пациентов, в том числе 59 детей, в отделениях реанимации - 273 человека.
Напомним, власти региона на этой неделе сообщили, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 8 ноября - систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Однако многие жители региона категорически не согласны с введением кодов.