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В Тагиле больницу обязали пожизненно содержать мать хоккеиста, погибшего по ошибке хирурга

11:14:2610/15/2021
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Врачебная халатность стала причиной гибели Сергея Симонова, хоккеиста ХК «Спутник». Верховный суд решил, что медучреждение будет выплачивать ежемесячно 48 тыс. рублей пожилой женщине.

Сергей Симонов погиб в возрасте 23 лет после неудачной операции. Фото: ХК "Спутник"

В 2016 году в Тагиле произошло ЧП. Во время тренировки 23-летний Сергей Симонов, хоккеист из клуба «Спутник», столкнулся с другим спортсменом и получил серьезное повреждение — разрыв селезенки.

Его госпитализировали в ГКБ №1, где была проведена операция. Несмотря на это, через несколько часов у пострадавшего открылось внутреннее кровотечение и он скончался.

Виноватым оказался хирург, который делал операцию.

В конце 2017 года он был осужден по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Его приговорили к двум годам ограничения свободы и году запрета работы в медицине. В 2018 году после трех месяцев с момента вынесения приговора наказание было аннулировано по истечению срока давности преступления, на работу в больницу он не вернулся.

В 2019 году мать обратилась в суд с требованием выплаты компенсации и ежемесячного содержания, но суд принял решение о выплате ей 3 миллионов рублей, а в остальном отказал. В 2021 году Верховный суд, в который обратилась потерпевшая, вынес определение о том, что больница должна содержать женщину, так как она полностью находилась на обеспечении сына и тяжело перенесла его утрату.

Ленинский районный суд отменил прежнее решение и назначил выплатить матери хоккеиста еще 1,8 миллиона рублей и 48 тысяч ежемесячно. В больнице не согласны с таким решением.

- В настоящее время идет судебное разбирательство, в ходе которого выясняются все обстоятельства дела. Все комментарии по данному факту будут даны после вступления решения в законную силу, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1.

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