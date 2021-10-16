Погода в Бердске 16 октября 2021: солнечная и теплая суббота порадует жителей в этот день

В субботу, 16 октября, в Бердске установится теплая погода. Весь день будет светить солнце и радовать жителей своим светом в выходной день.
С утра температура воздуха составит -1 градус, к обеду потеплеет до +8 по столбикам термометра. При этом ветер подует легкий северо-восточный всего 1,5 м /с. Атмосферное давление понизится и составит 759 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет 65%.
В этот день в народе отмечается народный праздник Денис Позимний, Осенние Лихорадки и в православии — Деонисий Ареопаг, Апостол от 70-ти.
Иногда в этот день уже начинал падать снег и приходил время настоящих морозов. Через такие изменения погоды 16 октября боялись осенних лихорадок, которые поражали людей. Чтобы защититься от них, под крышей люди вешали лук и чеснок, которых боялась нечистая сила", а также читали различные заговоры от сглаза. Считалось, что на Дениса они имеют особую силу.
С ней помогает бороться осиновая кора – ее всегда старались носить с собой в кармане или сумке. В доме старались на всякий случай держать осиновое полено, чтобы класть на него ноги, если они начнут болеть. На полено можно прилечь, если была головная боль или мигрень.