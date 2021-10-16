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Очень благоприятные и плохие дни для любых новых дел в ноябре 2021 года по лунному календарю: как дела будут успешными для начиная в последний месяц осени

5:00:3410/16/2021,Анна Филатова
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Во время убывающий Луны снижается работоспособность, происходит упадок сил, лень преобладает над трудоспособностью.

Лунный календарь поможет выбрать подходящий день, для старта нового дела.

Лунный календарь поможет выбрать подходящий день, для старта нового дела. Фото: Рiqsels.com

Начиная новое дело, человек надеется на его беспрекословный успех, однако на практике не всегда складывается все так удачно, как мы этого себе задумали. Чтобы увеличить свои шансы на положительное завершение дела, необходимо перед его началом посмотреть в лунный календарь.

Астрологи специально составляют лунный календарь, чтобы помочь людям с выбором благоприятных дат для любых дел.

Благоприятные дни для начала новых дел в ноябре.

Всегда пользуйтесь подсказками лунного календаря и начинайте дела только в благоприятные дни.

1. Самые подходящие дни для старта новых дел: 2, 10, 14, 20, 27 числа.
2. Хорошие дни для старта нового дела: 8, 21, 24, 28 число.
3. Дни нейтральные: 6, 7, 17, 30 числа.
4. Начав дело в один из этих дней, вам тяжело будет довести его до логического заключения: 4, 9, 11, 18, 22, 23, 25 числа.
5. Неблагоприятные дни для старта любых дел: 1, 3, 5, 12, 13, 15, 19, 26, 29 числа.

Влияние фазы Луны на человека.

Все начатые дела в период растущей Луны закончатся триумфом. Связано это с тем, что человек в этот период испытывает прилив энергии, он становится решительным и полон энтузиазма.

Во время убывающий Луны снижается работоспособность, происходит упадок сил, лень преобладает над трудоспособностью. Пропадает уверенность в своих силах, возникают сомнения. Бывает, что растущая Луна провоцирует в людях панические атаки, апатию и панику. В этот период не стоит начинать новых дел.

Дни новолуния и полнолуния тоже не подойдут для любого рода начинаний, проведите это время с семьей, или посвятите себя медитации и йоге.

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