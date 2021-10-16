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Магнитная буря 16 октября 2021: солнечный ветер вызовет нестабильную обстановку на Земле в этот день

10:45:5110/15/2021,София Мальцева
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Чтобы уменьшить метеозависимость необходимо принять ряд профилактических мер.

Будет замечательно, если у вас получится прогуляться с самого утра на свежем воздухе / Фото: Pixabay.com

Порывы солнечного ветра вызовут нестабильную обстановку на Земле 16 октября. Геомагнитная буря будет ударять по планете порывисто, с небольшими перерывами.

В субботу геоудары будут силой в три балла в 10 утра по новосибирскому времени и в 16.00. Длительность небольших бурь составит три часа. В такие моменты метеопатам нужно быть готовыми к ухудшению самочувствия.

Могут возникнуть изменения кровяного давления. Также во время магнитной бури происходит выброс адреналина и приток крови, из-за чего у метеопатов появляется головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.

Чтобы уменьшить метеозависимость необходимо принять ряд профилактических мер. Стоит учитывать, когда есть какое-то хроническое заболевание, при котором симптомы обостряются, следует обратить внимание на этот недуг, поскольку метеорологическая зависимость в данном случае является лишь следствием.

16 октября будет замечательно, если у вас получится прогуляться с самого утра на свежем воздухе. Перед этим съесть что-нибудь полезное. Устройте себе незапланированный разгрузочный день. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи и алкоголя. Постарайтесь провести этот день в тонусе. Тем более у многих в субботу выходной. И лучше всего его провести не напрягаясь.

Как пережили прошлую бурю наши читатели:

- Очень тяжело было, тревожность весь день не отпускала.

- Напряжение и гул в ушах.

- Бессонница появилась, стало сложно дышать.

- Головные боли и усталость.

-  Немного пошатывало, такое чувство, что два дня не спала.

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профилактикамагнитные буриметеозависимостьметеопаты
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