Магнитная буря 16 октября 2021: солнечный ветер вызовет нестабильную обстановку на Земле в этот день

Порывы солнечного ветра вызовут нестабильную обстановку на Земле 16 октября. Геомагнитная буря будет ударять по планете порывисто, с небольшими перерывами.
В субботу геоудары будут силой в три балла в 10 утра по новосибирскому времени и в 16.00. Длительность небольших бурь составит три часа. В такие моменты метеопатам нужно быть готовыми к ухудшению самочувствия.
Могут возникнуть изменения кровяного давления. Также во время магнитной бури происходит выброс адреналина и приток крови, из-за чего у метеопатов появляется головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.
Чтобы уменьшить метеозависимость необходимо принять ряд профилактических мер. Стоит учитывать, когда есть какое-то хроническое заболевание, при котором симптомы обостряются, следует обратить внимание на этот недуг, поскольку метеорологическая зависимость в данном случае является лишь следствием.
16 октября будет замечательно, если у вас получится прогуляться с самого утра на свежем воздухе. Перед этим съесть что-нибудь полезное. Устройте себе незапланированный разгрузочный день. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи и алкоголя. Постарайтесь провести этот день в тонусе. Тем более у многих в субботу выходной. И лучше всего его провести не напрягаясь.
Как пережили прошлую бурю наши читатели:
- Очень тяжело было, тревожность весь день не отпускала.
- Напряжение и гул в ушах.
- Бессонница появилась, стало сложно дышать.
- Головные боли и усталость.
- Немного пошатывало, такое чувство, что два дня не спала.