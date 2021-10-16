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Прогноз погоды на ноябрь 2021: каким будет последний месяц осени в Москве и Сибири

9:00:4710/16/2021,Анна Филатова
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В конце месяца в Москву придут сильные ветра и снег.

Какую погоду в ноябре ждать жителям Москвы и Сибири.

Какую погоду в ноябре ждать жителям Москвы и Сибири. Фото: Рixabay.com

Последний месяц осени для жителей Москвы будет относительно теплый. Преобладать будет плюсовая температура. В ночные часы ниже -3 градусов Цельсия температура не опустится.

Осадков в ноябре будет немного, так же, как и солнечных дней. Будет сохраняться облачность, кратковременные дожди будут беспокоить жителей города нечасто.

В первые дни ноября выйдет из-за туч солнце. В дневные часы температура воздуха прогреется до +7 градусов Цельсия, а в ночные часы будет +4 градуса.

Начиная со второй недели ноября, в Москве возможен снег. Ночи будут становиться прохладнее, температура упадет до -3 градусов. Световой день будет сокращаться и воздух уже не сможет прогреться выше, чем +1 градус. В конце месяца в Москву придут сильные ветра и снег.

Начиная с 20 ноября температура не будет повышаться выше 0 градусов, погода будет напоминать больше зиму, чем осень.

Средняя погода в Сибири в дневные часы будет +1 градус Цельсия, а в ночные дойдет до -4 градусов. Максимальная температура днем в ноябре будет около +12 градусов, а ночью дойдет до -18 градусов.

Количество осадков в ноябре в Сибири выпадет выше нормы. Возможны перепады температур. Оттепели будут чередоваться с сильными заморозками. К концу ноября морозы станут слабее, пойдет снег.

На юго-западе Сибири осадков выпадет значительно меньше нормы. После Покрова пройдет кратковременный снег. Солнечных дней почти не предвидится, тучами будет затянуто небо Сибири.

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погодаосеньноябрь
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