Уникальное открытие, почему любящий партнер причиняет боль, с делали ученые: причина в уникальных мозговых признаках агрессии интимного партнера

Почему люди причиняют боль тем, кого любят? Этот вопрос побудил исследователей многое узнать о психологических и социологических предикторах и последствиях агрессии со стороны интимного партнера. Но понимание нейробиологических причин - или того, что происходит в мозге - остается неполным.
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Содружества Вирджинии, использовало функциональную магнитно-резонансную томографию для изучения мозговой активности 51 романтической пары мужчина-женщина, когда они испытывали агрессию со стороны интимного партнера в режиме реального времени, пишет medicalxpress.com.
Они обнаружили, что агрессия по отношению к интимным партнерам была связана с аберрантной активностью медиальной префронтальной коры головного мозга, или MPFC, которая выполняет множество функций, но среди них - способность способствовать восприятию близости и ценности других людей.
«Мы обнаружили, что агрессия по отношению к интимным партнерам имеет уникальную сигнатуру в мозгу», - сказал ведущий автор Дэвид Честер, доктор философии, доцент кафедры психологии Колледжа гуманитарных и естественных наук. «На нейронном уровне происходит что-то особенное, когда люди решают, причинять ли вред своим романтическим партнерам, и этот процесс существенно отличается от решений о том, причинять ли вред друзьям или незнакомцам».
Исследование проводилось лабораторией социальной психологии и нейробиологии Честера, которая стремится понять психологические и биологические процессы, которые мотивируют и сдерживают агрессивное поведение. Исследование «Нейронные механизмы агрессии интимного партнера» будет опубликовано в журнале « Биологическая психология».
Исследователи смогли наблюдать за мозговой активностью пар во время агрессии интимного партнера, попросив участников поиграть в компьютерную игру против трех человек, по одному: их романтического партнера, близкого друга и незнакомца. На самом деле они играли против компьютера.
Перед участниками была поставлена задача нажимать кнопку быстрее, чем их оппонентам. Им сказали, что проигравшего накажут ужасным звуком в наушниках. Исследователи измеряли агрессию, давая участникам и их фиктивным оппонентам возможность выбирать громкость этого звукового сигнала, при этом более высокая громкость означает большую агрессию, а меньшая - меньшую.
«По сути, мы неоднократно давали участникам возможность причинить или не причинить вред каждому из этих трех человек, и мы исследовали, как меняется активность мозга в зависимости от того, кому, по их мнению, они причиняют боль», - сказал Честер. «Но ... эта компьютерная игра на самом деле никого не пострадала, участники бессознательно играли против компьютера».
Выводы исследователей также распространились за пределы лаборатории в реальный мир. Они попросили участников заполнить утвержденную анкету, в которой спрашивалось, совершали ли они акты насилия со стороны интимного партнера до исследования.
Они обнаружили, что притупленная активность медиальной префронтальной коры головного мозга предсказывала некоторые из реальных актов насилия со стороны интимного партнера участников.
«Мы ожидали увидеть, что агрессия интимного партнера связана с уникальной характеристикой активности мозга» , - сказал Честер. «Что нас удивило, так это способность этой мозговой сигнатуры предсказывать реальное насилие со стороны интимного партнера».
Они также исследовали, как нервная активность мужчин и женщин влияет на агрессию друг друга. Они обнаружили, что агрессия интимного партнера женщины была предсказана реакцией мозга ее партнера-мужчины на предполагаемую провокацию.
«Этот результат согласуется с хорошо известным выводом о том, что агрессия со стороны интимного партнера очень часто проявляется в целях самообороны», - сказал Честер.
По его словам, вместе взятые, результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на области мозга, которые, вероятно, станут полезными целями для вмешательств, направленных на снижение агрессии интимного партнера и помощь науке в построении точной модели мозга таких вредных действий.
Честер добавил, что исследователи подошли к этому исследованию с особой осторожностью. Пары были предварительно обследованы, чтобы убедиться, что они не подвергаются повышенному риску насилия со стороны интимного партнера. Исследователи тщательно опросили каждого участника индивидуально, чтобы убедиться, что им комфортно воссоединиться со своим партнером. И они снова тщательно проинструктировали обоих партнеров как пару, чтобы убедиться в отсутствии негативных последствий исследования.
«У нас были надежные протоколы на случай, если что-то пойдет не так, чтобы гарантировать благополучие наших участников», - сказал Честер. «Чрезвычайно важно, чтобы исследования агрессии интимного партнера уделяли приоритетное внимание безопасности и благополучию их участников, и мы считаем, что достигли этой цели».
В то время как это исследование было сосредоточено на агрессии интимного партнера мужчины и женщины, Честер сказал, что в будущем необходима работа для изучения этой динамики в большем разнообразии гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций.