Может ли технология вакцины против коронавируса помочь в улучшении вакцинации от гриппа? Ответ дали эксперты

В северном полушарии приближается зима, а вместе с ней и сезон гриппа, однако успехи, вызванные борьбой с COVID-19, укрепляют надежды на поиск более надежной вакцины.
Прививки от гриппа уже давно доступны для борьбы с сезонным вирусом , но их эффективность может варьироваться от 40 до 70 процентов.
Они работают, вводя инактивированный штамм вируса человеку, чтобы вызвать иммунитет. Этот инактивированный вирус необходимо подготовить заранее, и это может вызвать проблемы, если штаммы не совпадают, пишет MedicalXpress.
Но теперь производители лекарств и лаборатории спешат применить то, что было изучено о прививках с РНК, против гриппа, мотивируя это возможностью не только создания более эффективных и спасающих жизнь вакцин, но и огромной прибыли, которую можно получить.
РНК, или рибонуклеиновая кислота, является менее известным родственником ДНК или дезоксирибонуклеиновой кислоты, строительного блока генов.
В прошлом месяце американская фармацевтическая фирма Pfizer начала вводить людям вакцину против гриппа, в которой используется информационная РНК (или мРНК), которую она уже использует в своей вакцине против коронавируса.
Американская биотехнологическая компания Moderna, которая производит конкурирующую вакцину против COVID с использованием мРНК, в июле начала собственные испытания прививки от гриппа.
Французский производитель лекарств Sanofi начал испытания «моновалентной» РНК-вакцины, что означает, что она нацелена на один штамм вируса, и в следующем году начнет испытания «четырехвалентной» вакцины.
Иммунолог Клод-Агнес Рейно сказал, что за шесть месяцев до сезона гриппа «мы оцениваем, какие штаммы циркулируют больше всего».
«Иногда мы ошибаемся, и это приводит к значительному увеличению смертности», - сказал директор по исследованиям французского научно-исследовательского института здоровья и медицины INSERM.
«Проблема с инактивацией вируса для приготовления вакцины заключается в том, что он может повредить определенные поверхностные белки», - добавила она, - и именно эти белки вызывают иммунный ответ.
95 процентов эффективны?
Вместо того, чтобы переносить эти вирусные белки в организм, лабораторно сгенерированная мРНК говорит человеческим клеткам создавать их, чтобы иммунная система могла распознавать будущую инфекцию и бороться с ней.
Всемирная организация здравоохранения советует производителям вакцин, какие штаммы гриппа им следует отслеживать.
«И если он предупредит об изменении преобладающих штаммов, мы сможем измениться намного быстрее с помощью технологии РНК», - сказал Жан-Жак Ле Фур, аналитик Bryan, Garnier & Co.
По словам исследователя, на этом основании эффективность вакцин может быть увеличена до 95 процентов.
Итак, гонка за разработкой вакцин против гриппа на основе РНК продолжается.
Норберт Парди, специалист по вакцинам из Пенсильванского университета, использовал мРНК для создания нескольких антигенов в одной вакцине.
Антигены заставляют иммунную систему вырабатывать антитела, и Парди надеется, что его подход, уже испытанный на мышах, «вызовет защиту от множества различных штаммов гриппа».
«Такие поливалентные вакцины, вероятно, будут вызывать широкий защитный иммунный ответ, превосходящий используемые в настоящее время вакцины против гриппа», - сказал он AFP.
Однако эта технология создает дополнительные проблемы, такие как необходимость хранения при очень низких температурах, в отличие от нынешних вакцин против гриппа, которые можно хранить в обычных холодильниках.
Для производителей лекарств перспектива производства мРНК- вакцины для защиты от гриппа является привлекательной, - сказала Джамила Эль Бугрини, специалист по биотехнологиям из аналитика фондового рынка Invest Securities.
Рынок продаж вакцины от гриппа в 2020 году достиг 5 миллиардов долларов, а в этом году может достичь 7 миллиардов долларов.
По словам Бугрини, это «очень привлекательный рынок для больших лабораторий».