У трех знаков зодиака, отношения в паре заканчиваются 15 октября 2021 года

Хотя большая часть астрологии положительна, для некоторых знаков зодиака, отношения которых заканчиваются 15 октября 2021 года, пятница знаменует собой момент, когда они чувствуют, что ничто не является таким, каким они хотят, не имея представления о том, как это изменить.
У каких знаков зодиака отношения больше всего заканчиваются 15 октября 2021 года?Начиная день с Весами, Солнцем и Луной в Водолее, знаки зодиака Телец, Близнецы и Козерог все еще могут изо всех сил пытаться почувствовать, что мы вносим баланс в нашу жизнь, как эмоционально, так и физически в состоянии проявить себя, кто и что самое главное, пишет Your Tango.
В то время как Солнце-Весы может подтолкнуть нас к позитивным изменениям, Луна в Водолее, входящая в Рыбы, может заставить нас чувствовать себя эмоционально отстраненными и закрывать себя от окружающих.
Когда эмоции высоки, а ставки еще выше, иногда естественно хотеть сделать шаг назад.
Необязательно избегать, но потому, что кажется, что в данный момент ничто другое не может быть обработано или обработано. Это даже может быть здоровой стратегией выживания, но, к сожалению, сегодня среди некоторых признаков будет атмосфера безнадежности.
Надежда - это то, что часто мимолетно, вместо того, чтобы иметь сильные корни, но это также случается только тогда, когда мы привязываем ее к внешним влияниям или обстоятельствам.
Прошедший год был для большинства из нас не чем иным, как изменением, отчасти в серии квадратов Сатурна и Урана , которые обещали нарушить самые продуманные планы, но которые также доставят нас именно туда, где мы должны быть.
Несмотря на то, что в конце туннеля есть свет, и последний квадрат приходится на декабрь, прямо сейчас, когда многие планеты поворачивают прямо, вероятно, есть чувство подавленности перед задачами, стоящими перед нами.
Это не просто реакция на все, что изменилось, но все, что еще предстоит изменить.
Встретиться сегодня, не зная, какой путь двигаться дальше, - это нормально, это случается в жизни, особенно во времена великих преобразований. Но также важно знать, что нет крайнего срока для создания той жизни, которую вы любите.
Самая важная часть - просто явиться на процесс.
Знаки Зодиака, отношения с которыми заканчиваются 15 октября 2021 года:
Козерог (22 декабря - 19 января)Как земной знак, вы, как правило, не всегда преуспеваете во времена великих перемен, особенно потому, что вам, в частности, нравится, когда ваши шаги намечены, чтобы вы знали, чего ожидать от себя и других.
Это дает вам возможность планировать , однако лучшие части и самые большие приключения жизни не всегда могут быть запланированы.
Не могут прийти и концовки, которых мы никогда не ожидали. Сегодня, 15 октября 2021 года, вероятно, знаменует собой время на вашем пути, когда вам трудно принять нынешнюю ситуацию.
Будь то реальность, что ваш брак или отношения подходят к концу, карьера не складывается или происходит что-то вроде неожиданного, это может быть трудное время.
Иногда трудно понять, что просто потому, что мы хотим, чтобы что-то работало, не означает, что это будет, и что если что-то или кто-то не должен быть частью нашего путешествия, то мы ничего не можем сделать, чтобы это спасти.
Если возникает чувство подавленности или безнадежности из-за того, что что-то становится лучше, попробуйте посмотреть, откуда оно.
Спросите себя, не задело ли это старую рану или даже аспект вашего эго. Есть ли что-то в происходящем, что влияет на то, как вы чувствуете себя подтвержденным или даже на вашу личность?
Затем попробуйте практиковать радикальное принятие и поверьте, что все происходит не с вами, а с вами. Затем поищите то, что вы можете контролировать сегодня, и постарайтесь просто отпустить все остальное.
Телец (20 апреля - 20 мая)Когда вы вырастете, ваше видение вещей изменится. Это часто то, что вас беспокоит. Когда внезапно вещи, которые вы любили, и даже люди, которых вы любили, перестают находить отклик или кажутся такими же сияющими, как раньше.
Но это и есть рост, и всегда есть цена, которую нужно заплатить за то, чтобы стать лучше или более исцеленным, даже если мы этого не хотим. Энергия сегодняшнего дня - это немного противоречие, которое заставит вас чувствовать себя горько-сладко.
С одной стороны, вы будете чувствовать себя хорошо от того, чего вы достигли, но с другой стороны, оплакивая тот факт, что на самом деле все так сильно изменилось, что пути назад нет.
Если это то, из-за чего вы чувствуете себя тяжелым, постарайтесь найти время и подумать о том, за что вы больше всего благодарны в том, что вы узнали и испытали.
Дело также в том, что даже если может быть грустно или даже трудно осознать, что определенные люди или даже ситуации в вашей жизни не могут оставаться такими же после того, как мы изменились, это также означает, что мы создаем пространство для новых вещей. в нашу жизнь.
15 октября 2021 года - это шанс попытаться уравновесить радость роста с печалью, которая возникает, когда нам приходится оставлять некоторые вещи позади, просто помните, что все дело в вере в то, что вы всегда окажетесь там, где и с кем принадлежите . Близнецы (21 мая - 20 июня)
Прямо сейчас многие воздушные знаки видят передышку от стрессов, через которые они в настоящее время проходят, но с Хироном и Узлами Луны, поражающими аспекты вашего знака, все обстоит совсем не тихо.
Вы также приближаетесь к последней серии затмений в своем знаке, что означает, что к вам на пути к вам идут большие изменения в жизни.
Скорее всего, вам кажется, что в последнее время вы переживаете одно за другим, и конца этому не видно. Есть один, даже если он на него не похож. Вам просто нужно продолжать идти, чтобы добраться до цели.
Самый важный аспект во всем этом для вас прямо сейчас - это попытаться взглянуть на уроки, которые вам сейчас преподносятся, особенно на те, которые вы не хотите изучать.
Постарайтесь воздержаться от мысли, что вы можете сохранить что-то неизменным, потому что в следующей главе вашей жизни вам придется полностью переосмыслить всю свою жизнь.
Вам нравится движение, даже изменения, но обычно только тогда, когда это на ваших условиях. Это не всегда возможно.
Не бойтесь побыть сегодня в тишине и отдохнуть. Возможно, вы не сможете спланировать, как все пойдет отсюда, но вы можете убедиться, что вы открыты для этого.