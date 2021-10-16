Статины снижают риск смерти от коронавируса: доказали ученые в крупном популяционном исследовании

Статины являются рекомендуемым и распространенным средством профилактики сердечно-сосудистых событий за счет снижения уровня холестерина липопротеинов в крови. Во время пандемии обсуждалось, влияют ли статины на риск смерти от COVID-19. Исследователи из Каролинского института в Швеции провели крупнейшее на сегодняшний день исследование населения в этой области. Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показывает, что лечение статинами немного снижает смертность от COVID-19.
Статины используются для снижения уровня холестерина - количества липидов - в крови и являются обычным профилактическим лечением у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых событий, пишет medicalxpress.com.
Во время пандемии вопрос о том, могут ли статины снизить смертность от COVID-19 за счет их воздействия на коагуляцию и иммунную систему, занимал ученых и врачей.
Более ранние исследования не давали однозначного ответа и часто страдали из-за того, что в них включались только стационарные пациенты в больницах. Исследователи из Каролинского института провели крупнейшее на сегодняшний день популяционное исследование связи между статинами и смертностью от COVID-19.
Используя данные из шведских регистров, исследователи наблюдали за 963 876 жителями Стокгольма старше 45 лет в период с марта по ноябрь 2020 года. Результаты основаны на анализе данных о прописанных участниками лекарствах и медицинском обслуживании, а также из Регистра причин смерти.
Информация была проанализирована с учетом таких факторов, как диагностированные заболевания. Результаты показывают, что лечение статинами было связано с несколько более низким риском смерти от COVID-19, корреляция, которая существенно не различалась между группами риска.
«Наши результаты показывают, что лечение статинами может иметь умеренный профилактический эффект на смертность от COVID-19», - говорит соавтор исследования Рита Бергквист, студентка медицинского факультета Каролинского института.
Исследователи отмечают, что потребуются рандомизированные исследования, чтобы установить, существует ли причинно-следственная связь.
«В целом, наши результаты подтверждают продолжение использования статинов при сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком уровне липидов в крови в соответствии с текущими рекомендациями во время пандемии COVID-19», - говорит соавтор исследования Виктор Альквист, докторант Департамент глобального общественного здравоохранения, Каролинский институт.
Одно из ограничений исследования касается использования данных о рецептах без возможности проверки индивидуального употребления наркотиков. Исследователи также не смогли контролировать такие факторы риска, как курение и высокий индекс массы тела, только диагностировали состояние здоровья.
Исследователи не получили финансирования для исследования. Соавтор Йохан Сундстрем владеет акциями Eli Lilly, Boehringer, Bayer, Pfizer, AstraZeneca и других; о других конфликтах интересов не сообщалось.