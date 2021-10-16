Малина и миндаль - лучшие продукты для вашего здоровья, а лапша быстрого приготовления и шоколадные пудинги - худшие

Сырые фрукты возглавляют список, в то время как блюда быстрого приготовления и большинство десертов получают всего 1 балл.
Создатели надеются, что система побудит производителей готовить более здоровую пищу.
Решить, какая еда и напитки являются здоровыми, становится все труднее и труднее из-за множества противоречивых заявлений в Интернете.
Но ученые говорят, что теперь они разработали новый «пищевой компас», который решает эту проблему за вас, пишет MailOnline.
Эта таблица, разработанная экспертами из Университета Тафтса, включает более 8000 блюд, напитков и комбинированных блюд, таких как пицца.
Система определения профиля питательных веществ Food Compass оценивает продукты на основе их общих преимуществ и недостатков для здоровья из возможных 100 баллов.
Согласно этой системе, сырые фрукты, такие как малина, возглавляют список из-за их питательности, в то время как лапша быстрого приготовления, известная своим чрезвычайно высоким содержанием натрия, набирает ничтожный один балл.
Удивительно, но в нем говорится, что белый рис с соевым соусом и мороженое с фруктами находятся на одном уровне с точки зрения здоровья, и оба имеют плохие оценки по шкале питательности.
Вероятно, это связано с тем, что белый рис является быстродействующим углеводом, похожим на сахара в мороженом, с меньшим количеством питательных веществ и клетчатки, чем коричневый рис, который имеет более высокие баллы по шкале.
Еще один сюрприз заключается в том, что макаронные изделия всего на один балл выше, чем чизбургер.
Как и в случае с рисом, это, вероятно, связано с тем, что макаронные изделия без примесей содержат мало витаминов, минералов и клетчатки по сравнению с цельнозерновой версией.
Ученые говорят, что диаграмма предназначена для того, чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, побудить компании производить более здоровые продукты и предоставить органам общественного здравоохранения систему маркировки.
В пятерку лучших продуктов питания и напитков в системе вошли сырая малина, соленый миндаль, овощное карри, салат из тунца и легкий майонез.
Эти продукты получили высокие оценки по содержанию витаминов и минералов, а также по соотношению клетчатки и белка по сравнению с такими негативными факторами, как плохие жиры.
С другой стороны, самыми большими грешниками были пудинг, супы быстрого приготовления, чизбургеры быстрого приготовления, кукурузные хлопья и мясная пицца.
Было установлено, что эти продукты имеют слишком много негативных воздействий на здоровье по сравнению с их питательной ценностью и могут способствовать возникновению связанных с питанием заболеваний, таких как ожирение и сердечные заболевания, если их употреблять слишком часто.
При использовании Food Compass следует поощрять употребление еды и напитков с оценкой выше 70, продукты между 31-69 баллами следует употреблять в умеренных количествах, а все, что ниже 30, следует в основном избегать.
Система присваивает баллы на основе 54 «атрибутов питания», разделенных на девять категорий, которые связаны с заболеваниями, связанными с питанием, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые проблемы и рак.
Отчасти это также относится к недоеданию, особенно для матерей, маленьких детей и пожилых людей. Девять категорий - это рационы питательных веществ, которые оценивают такие аспекты, как жир и натрий, содержание витаминов, минералов, пищевые ингредиенты, такие характеристики, как наличие нитритов, уровень обработки, уровни содержания жира, клетчатки и белка и, наконец, наличие фитохимических веществ, которые химические соединения, содержащиеся в растениях.
Создатели Food Compass из Университета Тафтса в США заявили, что он имеет преимущества по сравнению с существующими системами оценки состояния здоровья, помогая людям делать более сбалансированный выбор.
Запись в журнал Nature Food они сказали, что Food Compass в равной степени учитывает как полезные, так и нездоровые факторы в пище, тогда как другие системы фокусируются только на отрицательных.
Например, некоторые системы, которые в общих чертах рекомендуют людям избегать закусок, могут удерживать людей от употребления таких вещей, как чипсы из сладкого картофеля, тогда как в системе Food Compass они оцениваются как здоровые, как пшеница из зернового булгура, и обе имеют 69 баллов.
Еще одно рекламируемое преимущество заключается в том, что Food Compass учитывает общую пищевую ценность готовой пищи, такой как пицца.
Это по сравнению с системами, которые имеют отдельные баллы для пшеницы, мяса и сыра, но не дают оценку для готового продукта, содержащего все три.
Для 8032 продуктов средний балл по компасу составил 43,2.
Самая низкая оценка была у закусок и сладких десертов - в среднем 16,4.
Неудивительно, что крупными победителями стали фрукты (в среднем 73,9), овощи (в среднем 69,1) и бобовые, орехи и семена (в среднем 78,6).
Что касается мяса, то морепродукты были самым здоровым вариантом со средним баллом 67, птица - на втором месте с 42,7 балла, а говядина - на последнем - со средним баллом 24,9.
Создатели Food Compass надеются, что это подтолкнет пищевую промышленность к разработке более здоровых закусок и продуктов питания за счет разработки продуктов с более высокими показателями питательности.
Ведущий автор системы, профессор Дариуш Мозаффарян, сказал, что Food Compass должен помочь устранить путаницу в отношении того, что люди должны есть и пить.
«Как только вы выйдете за рамки принципа« ешьте овощи, избегая газированных напитков», общественность очень не понимает, как определить более здоровый выбор в продуктовом магазине, кафетерии и ресторане», - сказал он.
«Потребители, политики и даже промышленность ищут простые инструменты, которые помогут каждому сделать выбор в пользу более здорового образа жизни».
Неизвестно, подписались ли какие-либо компании или органы здравоохранения на систему Food Compass.
В Великобритании существует добровольная светофорная система, которая теперь стала привычным явлением на передней панели готовых продуктов на полках супермаркетов.
Министры призвали производителей перейти на маркировку упаковки десять лет назад в попытке справиться с растущим уровнем ожирения, отмечая продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли.
Однако критики в то время предупреждали, что это не сработает, потому что это было слишком упрощенно, когда продукты, содержащие полезные жиры, такие как жирная рыба, нарушали систему, в то время как другие, такие как диетические газированные напитки, получали бесплатный пропуск.
Но недавний международный анализ воздействия предупреждений о вреде для здоровья на лицевой стороне упаковки на общественное здоровье подтвердил эту систему.
Исследователи из Университета Королевы Марии в Лондоне обнаружили, что светофоры побуждают людей выбирать более здоровую еду и напитки.
Результаты этого побудили участников кампании призвать к расширению британской системы, которая в настоящее время является добровольной, в том числе до меню ресторанов.
В соответствии с NHS, в основе питания должны лежать картофель, хлеб, рис, макаронные изделия или другие крахмалистые углеводы, в идеале - цельнозерновые.
• Ешьте не менее 5 порций разнообразных фруктов и овощей каждый день. Учитываются все свежие, замороженные, сушеные и консервированные фрукты и овощи.
• Используйте картофель, хлеб, рис, макаронные изделия или другие крахмалистые углеводы, в идеале цельнозерновые.
• 30 граммов клетчатки в день: это то же самое, что есть все следующее: 5 порций фруктов и овощей, 2 печенья из цельнозерновой муки, 2 толстых ломтика непросеянного хлеба и большой запеченный картофель с кожурой.
• Используйте молочные продукты (например, соевые напитки), выбирая варианты с меньшим содержанием жира и сахара.
• Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие белки (включая 2 порции рыбы каждую неделю, одна из которых должна быть жирной).
• Выбирайте ненасыщенные масла и спреды и употребляйте их в небольших количествах.
• Пейте 6-8 стаканов воды в день.
• Взрослые должны потреблять менее 6 г соли и 20 г насыщенных жиров для женщин или 30 г для мужчин в день.