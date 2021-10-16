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Деревянные ложки признаны рассадником бактерий: как правильно чистить деревянные ложки?

11:00:2410/15/2021
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Лучшее средство от вредных микробов - кипяток. Чтобы убить все микробы, следует регулярно кипятить деревянную ложку не менее 6 минут.

Деревянные ложки запрещены в гастрономии из соображений гигиены, потому что их шероховатая поверхность является площадкой для бактерий. Фото: Pixabay.com

Гигиенические хитрости для дома: деревянные ложки запрещены в гастрономии из соображений гигиены, потому что их шероховатая поверхность является площадкой для бактерий.

Тем не менее, кухонная техника из натурального материала продолжает пользоваться большой популярностью на частных кухнях, пишет focus.de.

Чтобы микробы не вышли из-под контроля, следует принять близко к сердцу несколько советов:

Лучшее средство от вредных микробов - кипяток. Чтобы убить все микробы, следует регулярно кипятить деревянную ложку не менее 6 минут. Щепотка соли усилит эффект, но не оставляйте ложки в воде более чем на 10 минут.
Грубые ложки можно зачистить наждачной бумагой. После этого ложку следует очистить и смазать растительным маслом.
Посудомоечная машина - табу для деревянных ложек, вода и тепло заставляют дерево разбухать.
Вы всегда должны мыть ложки вручную с помощью щетки для посуды. Обесцвеченные ложки можно на ночь замочить в уксусе или лимонном соке.

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