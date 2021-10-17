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С Днем отца! Чуткие картинки и сердечные слова для папочек 17 октября 2021 года

12:15:5810/17/2021
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День отца россияне впервые официально отметят в 2021 году. В этот праздник во всем мире принято поздравлять пап и дедушек, благодарить их за все и говорить теплые слова. Дата празднования- третье воскресенье октября.

День отца

Отец — это сила, что нету важней.
Ведь это — поддержка средь пасмурных дней.
Сегодня поздравить всех пап мы спешим,
Ведь так им непросто быть самым крутым.

Дарить детям радость и их защищать.
Мы станем вас, папы, всегда уважать,
И просто от сердца всегда вас любить.
Желаем вам сильными, смелыми быть.

День отца

Непросто быть отцом хорошим,
Но ты смог лучшим, папа, стать.
Хотим во всём быть на тебя похожи,
Как ты, хотим мы всё уметь и знать.

С тобой нам, папа, не бывает скучно,
Ты даришь искренне свою любовь.
Всегда подскажешь и научишь,
И выслушать ты нас всегда готов.

Тебя сегодня поздравляем,
Спасибо, дорогой наш, говорим.
И искренне здоровья мы желаем,
Чтоб Ангелом ты был всегда храним.

Вас с мамой нет для нас дороже,
Так много хочется тебе нам пожелать.
Не просто быть отцом хорошим,
Но самым лучшим ты смог, папа, стать.

День отца
Мамы, конечно, важны и нужны, Но мир этот был бы не полон без пап: Без тех, чей по дому разносится храп И кто обнимает нас силой любви.

Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,
За то, что помощник ты мне и судья.
Спасибо за верность, за дружбу и честь,
Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.

Ты — лучший на свете! Тобой я горжусь
И буду гордиться всегда и во всем.
За доброе слово твое я держусь,
Мы вместе по жизни повсюду идем.

Сегодня — твой день! Я желаю тебе
Любви и успехов, добра и тепла.
Будь добр к своей прекрасной судьбе —
И с радостью тем же ответит она.

Стихи: Поздравок
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