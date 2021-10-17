С Днем отца! Чуткие картинки и сердечные слова для папочек 17 октября 2021 года

Отец — это сила, что нету важней.
Ведь это — поддержка средь пасмурных дней.
Сегодня поздравить всех пап мы спешим,
Ведь так им непросто быть самым крутым.
Дарить детям радость и их защищать.
Мы станем вас, папы, всегда уважать,
И просто от сердца всегда вас любить.
Желаем вам сильными, смелыми быть.
Непросто быть отцом хорошим,
Но ты смог лучшим, папа, стать.
Хотим во всём быть на тебя похожи,
Как ты, хотим мы всё уметь и знать.
С тобой нам, папа, не бывает скучно,
Ты даришь искренне свою любовь.
Всегда подскажешь и научишь,
И выслушать ты нас всегда готов.
Тебя сегодня поздравляем,
Спасибо, дорогой наш, говорим.
И искренне здоровья мы желаем,
Чтоб Ангелом ты был всегда храним.
Вас с мамой нет для нас дороже,
Так много хочется тебе нам пожелать.
Не просто быть отцом хорошим,
Но самым лучшим ты смог, папа, стать.
Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,
За то, что помощник ты мне и судья.
Спасибо за верность, за дружбу и честь,
Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.
Ты — лучший на свете! Тобой я горжусь
И буду гордиться всегда и во всем.
За доброе слово твое я держусь,
Мы вместе по жизни повсюду идем.
Сегодня — твой день! Я желаю тебе
Любви и успехов, добра и тепла.
Будь добр к своей прекрасной судьбе —
И с радостью тем же ответит она.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда