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Где делают ПЦР-тест на коронавирус в Бердске: Цена, сроки, адреса, подготовка к анализу из горла и носа

6:16:5610/18/2021
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С помощью такого тестирования в лаборатории можно понять, заражен ли коронавирусом в данный момент человек. Такое исследование показывает нахождение вируса именно в организме пациента. Это возможно благодаря усилению генетического материала вируса.

ПЦТ-тест на коронавирус - самый важный анализ в Росси на сегодняшний день. Фото: Pixabay.com

Пандемия коронавируса атакует человечество на протяжении полутора лет. На пороге - четвертая волна пандемии. Цифры по зараженным и умершим в России стремительно растут. На сегодняшний день одним их главных обследований на заболевание является ПЦР-тест. При этом такое обследование также должны проходить россияне, которые планируют выезд за границу, а после - по прилету домой. В этом материале «Курьер.Среда» расскажет, что такое ПЦР-тест на коронавирус, как к нему подготовиться, а также где его пройти в Бердске и за какую цену.

Что такое ПЦР-тест.

ПЦР-тест - это полимеразная цепная реакция. С помощью такого тестирования в лаборатории можно понять, заражен ли коронавирусом в данный момент человек. Такое исследование показывает нахождение вируса именно в организме пациента. Это возможно благодаря усилению генетического материала вируса. Для того, чтобы собрать биоматериал, врач с помощью специального тампона собирает образец из носа и горла.

Как подготовиться к ПЦР-тесту.

Пациент не должен за четыре часа до анализа курить, есть, жевать жвачку, чистить зубы, полоскать рот ополаскивателем., орошать полость рта лекарственными средствами, рассасывать лекарственные препараты или конфеты. С собой на анализ нужно взять паспорт. СНИЛС - если нужна запись о тесте на портале Госуслуг. Загран паспорт, если тест нужен для поездки в другую страну. За два дня до взятия мазка следует отказаться от употребления алкогольных напитков.

В каких платных клиниках Бердска можно стать ПЦР-тест.

1. "Инвитро-Сибирь", ул. Лелюха, и Инвитро-Сибирь, ул. Красная Сибирь, 97. Стоимость ПЦР теста 1 890 рублей. Готовность теста - один календарный день не считая дня сдачи. То есть до 23.59 часов следующего дня. примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись.

2. "Сиблабсервис", ул. Ленина, 28. Стоимость - 1 500 рублей. Готовность теста — 48 часов. Примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись.

3. "СибЛабЛитех", ул. Первомайская, 21. Стоимость - 1 550 рублей. Готовность теста - одни сутки. Примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись.

3. "Ваше здоровье", ул. Красная Сибирь, 103. Стоимость - 1 800 рублей. Готовность теста - 24 часа. Примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись.

4. Медицинский центр "Вита", ул. Лелюха, 1а. Стоимость - 1 800 рублей. Готовность теста — 48 часов. Примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись.

5. Клиника "Медпрактика", ул. Первомайская, 125. Стоимость — 1 800 рублей. Готовность теста - 48 часов. Примечание: до теста допускаются пациенты с медицинской маской, но без признаков ОРВИ. На тест нужна предварительная запись. При этом здесь пациент покупает пакет с тестом и производит забор самостоятельно, а после - привозит в клинику.

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коронавирусПЦР-тестгде сдать в Бердске
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