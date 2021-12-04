В США назвали дату нападения России на Украину. Киев поддерживает идею вторжения

В американских разведслужбах появилась информация о готовящемся нападении России на Украину. По данным спецслужб США, нападение может произойти в январе 2022 года, об этом сообщают Associated Press, ссылаясь на источник в администрации президента США.
Собеседник издания сообщил, что РФ готова разместить на границах с Украиной до 175 тысяч военнослужащих, причем половина уже находится на месте. Также в разведке есть данные о том, что Москва планирует перебросить к границе почти сто тактических групп, оснащенных бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием.
На Западе все чаще говорят о том, что Россия планирует напасть на Украину, при этом в Киеве сначала опровергали данную информацию, а потом тоже заговорили о планируемом вторжении.
В Москве данные обвинения опровергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перемещение войск внутри страны не должно никого волновать.