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В США назвали дату нападения России на Украину. Киев поддерживает идею вторжения

10:51:1212/4/2021
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Американские разведчики считают, что в Москва готовит нападение на украинского соседа в начале следующего года и для этого уже стянула войска к границе.

Причиной украинские чиновники назвали высокую долю теневой занятости
Американцы считают, что Россия готовится к нападению на Украину. Фото: PxHere

В американских разведслужбах появилась информация о готовящемся нападении России на Украину. По данным спецслужб США, нападение может произойти в январе 2022 года, об этом сообщают Associated Press, ссылаясь на источник в администрации президента США.

Собеседник издания сообщил, что РФ готова разместить на границах с Украиной до 175 тысяч военнослужащих, причем половина уже находится на месте. Также в разведке есть данные о том, что Москва планирует перебросить к границе почти сто тактических групп, оснащенных бронетехникой, артиллерией и необходимым оборудованием.

На Западе все чаще говорят о том, что Россия планирует напасть на Украину, при этом в Киеве сначала опровергали данную информацию, а потом тоже заговорили о планируемом вторжении.

В Москве данные обвинения опровергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перемещение войск внутри страны не должно никого волновать.

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