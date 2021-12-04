Магнитная буря 4 декабря 2021: утром и вечером нашу планету настигнет сильный геоудар

В субботу, 4 декабря, ожидается геоудар силой в три балла в начале и конце дня. Это продолжение начавшейся магнитной бури первого декабря. Также ожидается, что в следующие дни обстановка наладится. Так, первый геоудар настигнет нашу магнитосферу в 4 утра и продлится шесть часов. Второй геоудар придет ночью, в 23.00 по новосибирскому времени.
Обычно магнитные бури воздействуют на людей с хроническими и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, воздействую могут подвергаться у кого слабая нервная система и просто метеозависимые люди. Такие некоторые могут испытывать сонливость, озноб и проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли типа мигрени.
Также в группу риска чаще всего попадают люди, живущие в городе, и все из-за условий и ритма, которые диктует городская обстановка. Постоянный шум и загрязненный воздух, которые приходится воспринимать горожанам годами, могут подавить защиту организма.
Как себя чувствовали наши читатели?
- Давление подскочило, чуть давит в груди.
- Сильные головные боли и головокружение.
- Тревожность, ломит суставы.
- Состояние тяжелое, будто собираюсь заболеть.
Во время магнитной бури постарайтесь избегать серьезны физических нагрузок, жирной и сладкой пищи. Для успокоения — наиболее эффективно помогает чай с ромашкой, желательно зеленый. А вот от кофе следует пока отказаться — особенно тем, у кого высокое давление. Также нужно воздерживаться от курения и алкоголя.