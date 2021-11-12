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В России с 12 ноября вступил в силу новый порядок взыскания алиментов

3:46:4811/12/2021
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Теперь алименты будут удерживаться не только с заработной платы родителя, но и со всей суммы его дохода.

Алименты теперь будут удерживаться не только с официального заработка. Фото: Pixabay.com

В России 11 ноября выпустили постановление, которое уже вступило в законную силу. Согласно документу, в стране появятся новые правила взыскания алиментов. Теперь процент выплат будет рассчитываться не только с заработной платы отца, но и со всей суммы его дохода. Сейчас 1,5 миллиона неполных семей получают алименты в качестве единственного заработка. А 18% мам получают выплаты не в полной объеме, иногда с редкой периодичностью.

С 11 ноября сумма алиментов будет высчитываться из сдачи недвижимости в аренду, налоговые вычеты, доходы с процентов по вкладам, остаткам на счетах, различным финансовым продуктам, а также доходов, полученных в качестве самозанятого. Также это касается и доходов, которые ранее мог взыскать только суд или нотариус. В их число входят пенсии, стипендии, пособия по безработице или временной нетрудоспособности.

А вот взыскивать денежные средства в качестве алиментов нельзя с разовых выплат из-за родившегося ребенка, по случаю смерти родных и регистрации брака. Различные вознаграждения сотрудникам на месте работы и командировочные выплаты. А также средства, направленные на обслуживание собственного жилья для исполнения трудовых обязанностей.

– Обычно у человека, который недоплачивает алименты, вообще нет постоянного источника дохода. А новые правила облегчат работу для судебных приставов, потому что теперь списки доходов, с которых можно удерживать алименты расширились, считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Также юрист усомнился в осуществлении удержании выплат с доходов от ценных бумаг и вкладов.

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