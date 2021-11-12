В Новосибирске задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте оружия

В Новосибирске задержали троих местных жителей по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчинам по 28, 29 и 34 лет. Сотрудниками полиции был установлен адрес, по которому находилась организованная злоумышленниками оружейная мастерская по доработке охолощенных образцов оружия в боевые аналоги.
– Мастерская находилась в Октябрьском районе, в одном из гаражных боксов. В жилых помещениях каждого из подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых мы обнаружили кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. Все было изъято. Экспертиза показали, что оружие относится к огнестрельному, – сообщается в ведомстве.
Двоих подозреваемых обвинили в сбыте огнестрельного оружия, а третьего в незаконном приобретении, передачи или хранении того же предмета. На всех мужчин были заведены уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса России.