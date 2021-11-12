Почему родственникам запрещается омывать тело покойного: кто это должен делать? Приметы на три прощальных дня с усопшим

Похороны – всегда очень печальное и грустное событие для близких людей покойного. В такой момент необходимо взять себя в руки, чтобы проводить родного человека в загробный мир, с уважением и по всем правилам, которые были созданы с самых древних времен.
На Руси было принято звать священника, видя тяжелое состояние больного. Его звали, чтобы человек мог причаститься перед уходом. Бывали случаи, когда родственники могли возвращать человека с того света своим криком, таким образом продлевая ему жизнь на несколько дней. Облегчить переход “души” можно с помощью “страстной” свечи. Свечку дают только тому, кто тяжело болеет, чтобы не мучился. Огонь свечи – это “тот ясный путь, которым блуждает душа”. Верующие люди считали, что по человеку нельзя плакать, потому что умирающий будет очень мучиться, крик может напугать “душу”, которая разлучается с телом и это принесет новые муки.
Перед похоронами проводят обряд омовения усопшего. По церковной традиции – этот обряд является обязательным.
Омывают усопшего и дома, и в специальном месте. Для начала подготавливают тело. Усопшего кладут на лавку, застеленную чистой тканью. Перед обрядом поклоняются семь раз перед иконами, читая молитву “Трисвятое”.
Умершего следует положить умершего на лавку головой к святым образам. Воду необходимо использовать не сильно горячую и не сильно холодную, протирая усопшего чистой тряпкой или губкой. В первую очередь омывают голову усопшего. Делают это крестообразными движениями по три раза. После чего остальное тело, а ноги моют в самом конце процедуры. Перед завершением омовения в воду добавляют камфору, которая делает медленнее разложение.
Когда тело подсохнет, то его перекладывают на чистую ткань. Одежду и ткань умершего при этом сжигают. А использованную воду для омывания, выливают далеко от дома. Посуду из под этой воды – разбивают.
Также существует традиция, что кровные родственники или супруги не могут мыть тело. Прикасаясь с мертвецом, они навлекают на себя несчастья. Молодые люди могут повторить несчастливую судьбу умершего, укоротить собственную линию жизни.